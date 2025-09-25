TVI PLAYER
Secret Story 9 - Última Hora - 25 de setembro de 2025
Ontem às 18:10
Com Nuno Eiró.
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
V+ TVI
Ontem às 09:33
1
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Há 2h e 3min
2
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
V+ TVI
Ontem às 12:57
3
Viktor Gyökeres 'ignora' Inês Aguiar na gala da Bola de Ouro
V+ TVI
24 set, 16:35
4
01:33
Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
Secret Story
Ontem às 23:17
5
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
V+ TVI
24 set, 09:35
6
A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story
Secret Story
Há 3h e 33min
«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos
Novelas
Ontem às 15:58
«Ficaste ainda mais linda»: Cristiana Jesus mostra antes e depois de uma cirurgia estética
Dois às 10
Há 3h e 59min
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
Há 1h e 50min
Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet
Secret Story
Ontem às 17:46
Cristina Ferreira rendida a história de amor de famoso casal: «Estão a viver como sempre sonharam»
Dois às 10
Ontem às 14:35
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: Mariana acaba a falsa relação com Hector
A Protegida
Ontem às 23:30
A Fazenda: Daniela torna-se dona de metade da fazenda e tem exigências
A Fazenda
Ontem às 22:15
Secret Story 9 - Especial - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário
Jornal Nacional
Ontem às 21:59
Escaldante! Fábio e Liliana mostram-se muito cúmplices. E as mãos falam por si
Secret Story
Ontem às 23:17
«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome
Dois às 10
Há 6 min
Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»
Dois às 10
Há 45 min
Carlos sobre a enteada que luta, com 15 anos, contra seis tumores: «Disseram que não teriam cura para a Íris»
Dois às 10
Há 47 min
Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores: «É uma história que mete medo»
Dois às 10
Há 55 min
«Chamo-me Íris, tenho 15 anos e estou a lutar contra seis tumores»: Um testemunho que o vai deixar sem palavras
Dois às 10
Há 56 min
Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»
Dois às 10
Há 1h e 0min
Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia
Novelas
Ontem às 08:55
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte
Novelas
Ontem às 09:56
«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante
Novelas
Ontem às 14:33
«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos
Novelas
Ontem às 15:58
«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura
Novelas
Ontem às 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada
Novelas
Ontem às 10:24