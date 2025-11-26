TVI PLAYER
Secret Story 9 - Última Hora - 26 de novembro de 2025
Ontem às 18:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País
Secret Story
Ontem às 12:18
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente
Secret Story
30 set, 17:46
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Ontem às 11:41
Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI
Novelas
15 jul, 14:58
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
V+ TVI
25 nov, 15:12
07:52
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas
Secret Story
Ontem às 22:05
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”
Secret Story
Há 14 min
Após quase um ano de silêncio, Alice Alves fala finalmente sobre os motivos que levaram à separação de Carlos Afonso
V+ TVI
Ontem às 20:15
Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores
Novelas
Ontem às 15:47
Viúva de Diogo Jota assinala 1.º aniversário da filha e há um pormenor que está a arrepiar
V+ TVI
Ontem às 17:50
Depois de reatar com o 'ex', Ana Duarte revela tudo sobre a separação: «Já nem o suportava»
Secret Story
Ontem às 16:13
Esta criança tornou-se num dos homens mais influentes do país. Reconhece?
Dois às 10
Ontem às 15:34
TVI PLAYER
A Protegida - A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 01:22
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas
Secret Story
Ontem às 22:05
Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna
Secret Story
Ontem às 22:06
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
Secret Story
Ontem às 22:47
Incêndio em blocos de apartamentos de 32 andares faz pelo menos 36 mortos em Hong Kong
Jornal Nacional
Ontem às 22:23
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:20
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 27 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
A Protegida - A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 01:22
A Protegida: Mariana ganha coragem para jantar com Clarice e Jorge
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Óscar percebe que Gonçalo está a esconder um segredo
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Mariana chama a polícia para levar cliente
A Protegida
Ontem às 23:52
Clarice e Jorge deixam Laura estupefacta: «Comprámos a fábrica hoje»
A Protegida
Ontem às 23:51
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera
Novelas
Ontem às 11:40
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom
Novelas
Ontem às 10:02
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Ontem às 11:41
«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo
Novelas
25 nov, 15:07
A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca
Novelas
Ontem às 12:04
Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem
Novelas
Ontem às 08:57