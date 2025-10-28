Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story 9 - Última Hora - 28 de outubro de 2025

Ontem às 17:55
Secret Story 9 - Última Hora - 28 de outubro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

«Enganou-me bem…»: revelado o verdadeiro motivo para o fim da relação entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar

V+ TVI
Ontem às 16:51
1

O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos

V+ TVI
Ontem às 11:22
2

Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»

V+ TVI
27 out, 11:20
3

«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre

Dois às 10
Ontem às 11:00
4

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
5

Bernardina Brito

Dois às 10
Ontem às 10:56
6
EM DESTAQUE

Mau tempo faz estragos em Portugal. Vencedor do Secret Story mostra imagens impressionantes

Secret Story
Ontem às 16:43

Bernardina Brito reage às comparações com Liliana e revela a grande diferença entre ambas

Dois às 10
Há 1h e 7min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor 'vira-se contra' António para defender Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 35min

A pergunta que o filho da vereadora de Vagos foi incapaz de responder aos investigadores

Dois às 10
Ontem às 16:20

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Secret Story
Ontem às 18:46

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Secret Story
Ontem às 19:07

TVI PLAYER

Tensão no Parlamento: André Ventura atira papéis ao chão

Jornal da CNN
Ontem às 21:12

Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Secret Story
Há 46 min

A Protegida: Isabel tranca-se no quarto com pânico de Francisco

A Protegida
Ontem às 23:20

«Não tens nada que me agarrar!»: Marisa Susana explode com Bruno

Secret Story
Há 58 min

Secret Story 9 - Especial - 28 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mãe de concorrente do «Secret Story 9» recorda: «Notava que a minha filha tinha um problema»

Dois às 10
Há 8 min

Mãe de Ana sobre o segredo da concorrente: «Começou a nossa cruz»

Dois às 10
Há 9 min

Ninguém sabia disto sobre concorrente do «Secret Story 9». Só descobrimos ao ir à sua aldeia

Dois às 10
Há 18 min

Autores convidada: Rita Redshoes

Autores
Hoje às 01:55

Secret Story 9 - Gala - 29 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Laura entrega-se a Óscar numa noite escaldante

A Protegida
Ontem às 23:59
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar

Novelas
Ontem às 10:34

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

Novelas
Ontem às 10:04

Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?

Novelas
Ontem às 10:13

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Novelas
27 out, 15:35

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Novelas
27 out, 14:34

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Novelas
Ontem às 09:41