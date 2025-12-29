Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Secret Story 9 - Última Hora - 29 de dezembro de 2025

Ontem às 17:30
Secret Story 9 - Última Hora - 29 de dezembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Novelas
Ontem às 12:19
1

Pedro Bianchi Prata

Novelas
20 out, 12:49
2

Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?

Dois às 10
28 dez, 17:00
3

Homem a conduzir

23 dez 2024, 12:14
4

Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story

Dois às 10
Há 1h e 56min
5

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Dois às 10
Ontem às 14:19
6
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 20:00

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Secret Story
Ontem às 19:51

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

Novelas
Há 22 min

Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Novelas
Há 41 min

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Novelas
Há 54 min

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Dois às 10
Há 1h e 16min

Emocionante. Marisa chora após ouvir o momento mais verdadeiro que viveu com Pedro

Secret Story
Ontem às 16:32

Secret Story 9 - Extra - 29 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:40

A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica

A Protegida
Ontem às 23:05

Secret Story 9 - Especial - 29 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha

Secret Story
Ontem às 22:34

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Dois às 10
Ontem às 11:57
Ex-concorrentes do «Big Brother» surpreendem ao anunciar noivado

Dois às 10
Há 14 min

Cláudio Ramos fala de Zé, ex-noivo de Liliana, e do que lhe têm contado sobre o passado de ambos: «Ela sofreu»

Dois às 10
Há 14 min

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compram casa de sonho numa ilha privada

Dois às 10
Há 19 min

Bebé a caminho! João Moura Caetano e Luíza Abreu à espera do primeiro filho

Dois às 10
Há 27 min

O método de Cristina Ferreira para filtrar o que lê no horóscopo

Dois às 10
Há 38 min

Mariana - 30 de dezembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00
Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Novelas
Ontem às 10:38

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Novelas
Ontem às 10:58

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Novelas
Ontem às 16:24

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
26 dez, 10:24

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Novelas
28 dez, 08:41

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

Novelas
28 dez, 14:21