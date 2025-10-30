Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story 9 - Última Hora - 30 de outubro de 2025

Ontem às 18:05
Secret Story 9 - Última Hora - 30 de outubro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Novelas
29 out, 09:59
1

Café

1 abr 2024, 16:44
2

Ficámos juntos… quando já era tarde demais: «A Inês foi o meu amor certo no tempo errado»

V+ TVI
Ontem às 10:50
3

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Novelas
26 out, 08:38
4

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Secret Story
Ontem às 19:08
5

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

Novelas
13 mar, 10:45
6
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Secret Story
Há 35 min

«Pior coisa que me fez desde que entrou». Zé incrédulo com atitude recente de Liliana (e não tem a ver com Fábio)

Dois às 10
Há 1h e 38min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima

Novelas
Há 2 min

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar

V+ TVI
Ontem às 16:23

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Dois às 10
Ontem às 15:30

Secret Story 9 - Extra - 30 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Benedita faz revelação trágica a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:15

Terra Forte: Toda a verdade sobre o que aconteceu antes de Flor cair ao mar

Terra Forte
Ontem às 22:10

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:38

"Eu estou na minha terra, sr. deputado": a resposta da deputada do PS Eva Cruzeiro depois de lhe terem dito "para regressar à sua terra"

Notícias CNN
Ontem às 15:47

Acusado de se meter entre Liliana e Fábio, Pedro Jorge reage: «Pouco me importa o que eles pensam»

Secret Story
Há 1h e 54min
Caranguejo, Leão e Virgem: o amor promete agitar a vida de um dos signos em novembro

Dois às 10
Há 19 min

Carneiro, Touro e Gémeos: um destes signos tem grandes hipóteses de encontrar a sua cara-metade em novembro

Dois às 10
Há 25 min

Mariana - 31 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Antes de desaparecer no mar, Flor acabou a relação com Sammy por culpa de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:59

A Protegida: Benedita fica em êxtase com novidade

A Protegida
Ontem às 23:59

Terra Forte: Dani quer assumir a relação com Vini e tem um motivo

Terra Forte
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 08:57

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

Novelas
Ontem às 10:05

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Novelas
Ontem às 14:31

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Novelas
Ontem às 11:53

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Novelas
Ontem às 13:16

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Novelas
Ontem às 09:33