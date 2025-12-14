Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Secret Story - A Semana - 14 de dezembro de 2025

Hoje às 00:00
Secret Story - A Semana - 14 de dezembro de 2025 - TVI

Famoso ator encontrado sem vida em casa. Tinha 60 anos

V+ TVI
Ontem às 15:33
Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas

Secret Story
Ontem às 18:37
Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal

Secret Story
Ontem às 18:32
Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»

V+ TVI
Ontem às 09:32
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90 e foi pedida em casamento 10 vezes

V+ TVI
12 dez, 17:50
Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Dois às 10
11 dez, 15:00
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Secret Story
12 dez, 13:03

Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»

V+ TVI
Ontem às 09:32

Morreu o filho do ator Júlio César

Novelas
12 dez, 13:34

Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável

Secret Story
12 dez, 13:00

Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade

Secret Story
12 dez, 12:13

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Dois às 10
12 dez, 11:50

«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia

Secret Story
Ontem às 12:18

Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha

Secret Story
Ontem às 18:15

Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:55

Ataque de ciúmes? Liliana lança farpa a Fábio: «Afinal gostas de loiras»

Secret Story
Ontem às 22:11

Secret Story - Extra - 12 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:00

Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem

Secret Story
Ontem às 19:55
Diário da Manhã - 14 de dezembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40

Vai ou Racha - 14 de dezembro de 2025

Vai ou Racha
Hoje às 01:55

Secret Story - A Semana - 14 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

O momento em que Maria Cerqueira Gomes canta e se arrepende: «Porquê?»

Ora Bolas
Ontem às 23:59

H5O arrasam com coreografia a pedido da apresentadora!

Ora Bolas
Ontem às 23:59

«Até um dia»: A mensagem de despedida chocante que nenhum filho espera receber

Momento certo
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
12 dez, 08:09

Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar

Novelas
12 dez, 09:35

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Novelas
11 dez, 15:06

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
11 dez, 16:48

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Novelas
11 dez, 09:38

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Novelas
12 dez, 08:51