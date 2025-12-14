TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story - A Semana - 14 de dezembro de 2025
Hoje às 00:00
Mais Vistos
Famoso ator encontrado sem vida em casa. Tinha 60 anos
V+ TVI
Ontem às 15:33
1
Daniel Gregório foi de férias com Liliana Filipa e os filhos? O detalhe que está a levantar suspeitas
Secret Story
Ontem às 18:37
2
Liliana Filipa está de férias na neve com os filhos. O destino é europeu, mas é um dos preferidos do Natal
Secret Story
Ontem às 18:32
3
Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»
V+ TVI
Ontem às 09:32
4
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90 e foi pedida em casamento 10 vezes
V+ TVI
12 dez, 17:50
5
Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro
Dois às 10
11 dez, 15:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo
Secret Story
12 dez, 13:03
Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»
V+ TVI
Ontem às 09:32
Morreu o filho do ator Júlio César
Novelas
12 dez, 13:34
Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável
Secret Story
12 dez, 13:00
Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade
Secret Story
12 dez, 12:13
Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»
Dois às 10
12 dez, 11:50
TVI PLAYER
«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia
Secret Story
Ontem às 12:18
Pedro de rastos! Concorrente desaba no confessionário ao falar da filha
Secret Story
Ontem às 18:15
Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:55
Ataque de ciúmes? Liliana lança farpa a Fábio: «Afinal gostas de loiras»
Secret Story
Ontem às 22:11
Secret Story - Extra - 12 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem
Secret Story
Ontem às 19:55
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 14 de dezembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Vai ou Racha - 14 de dezembro de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 01:55
Secret Story - A Semana - 14 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
O momento em que Maria Cerqueira Gomes canta e se arrepende: «Porquê?»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
H5O arrasam com coreografia a pedido da apresentadora!
Ora Bolas
Ontem às 23:59
«Até um dia»: A mensagem de despedida chocante que nenhum filho espera receber
Momento certo
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido
Novelas
12 dez, 08:09
Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar
Novelas
12 dez, 09:35
«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar
Novelas
11 dez, 15:06
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
11 dez, 16:48
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
11 dez, 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?
Novelas
12 dez, 08:51