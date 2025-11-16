TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story - A Semana - 16 de novembro de 2025
Hoje às 00:15
Mais Vistos
Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal
Secret Story
Ontem às 19:45
1
Aliança no dedo, buquê e olhares cúmplices: As imagens únicas do 'casamento' de Cristina Ferreira e João Monteiro
Secret Story
Ontem às 19:52
2
Reveladas novas imagens do dia em que Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa
Secret Story
Ontem às 11:03
3
Irmão de Daniel Gregório surpreende com vídeo do dia da alegada traição: «O fim não mente»
Secret Story
Ontem às 11:05
4
Cantor muito acarinhado pelos portugueses acaba de ser pai, aos 83 anos
V+ TVI
12 nov, 15:46
5
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
V+ TVI
12 nov, 11:43
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório
Secret Story
14 nov, 11:44
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas
Secret Story
14 nov, 10:41
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
Secret Story
14 nov, 13:16
Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta
Novelas
14 nov, 11:00
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
12 nov, 09:02
TVI PLAYER
Tudo em silêncio e clima pesado: Bruno desaba em lágrimas
Secret Story
Ontem às 22:39
Secret Story - Diário Fim-de-semana - 15 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:45
Segredo em risco? Marisa Susana revela a Marisa: «Até disseram que o Pedro e a Marisa são um casal»
Secret Story
Ontem às 22:25
Noite animada: Concorrentes cantam e dançam ao som de Jorge Guerreiro, mas são interrompidos
Secret Story
14 nov, 23:54
Secret Story - Extra - 14 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
Secret Story - A Semana - 16 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Missa - Igreja da Sagrada Família
Missa
Há 2h e 22min
Diário da Manhã - 16 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story - A Semana - 16 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
Viagem ao passado da TVI: «Comando na mão e carrega no botão. Vamos!»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Hélder apaixonou-se por Gorete e ajudou-a a criar três filhos: uma história de amor e de luta
Momento certo
Ontem às 23:59
Adotado aos 2 anos, Ricardo procurava a mãe biológica. Conseguimos juntar os dois e ela explica por que o deu em bebé
Momento certo
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto
Novelas
14 nov, 09:01
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
13 nov, 09:54
Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto
Novelas
14 nov, 14:59
Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia
Novelas
14 nov, 15:11
«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno
Novelas
14 nov, 15:31
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar
Novelas
13 nov, 11:27