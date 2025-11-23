TVI PLAYER
Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025
Hoje às 00:30
Mais Vistos
Tenho 52 anos e envolvi-me com a filha do meu melhor amigo: «Nunca fui tão feliz, mas não sei como lhe contar»
V+ TVI
Ontem às 10:06
1
Película aderente nas calhas das janelas: aprenda o truque para resistir ao frio usado na Turquia
Dois às 10
21 nov, 16:00
2
Tenha uma cozinha de sonho: comece por deitar fora estas 8 coisas
Dois às 10
21 nov, 17:00
3
Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México
Dois às 10
21 nov, 14:30
4
Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»
Dois às 10
21 nov, 13:00
5
Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência
Dois às 10
20 nov, 16:00
6
EM DESTAQUE
Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»
Novelas
21 nov, 11:44
Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas
V+ TVI
21 nov, 16:35
Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»
Dois às 10
21 nov, 13:00
Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»
Secret Story
21 nov, 16:31
«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante
Novelas
21 nov, 16:02
Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia
Secret Story
21 nov, 14:53
TVI PLAYER
Secret Story - Diário - 22 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 17:05
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
Secret Story
Ontem às 10:26
«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro
Secret Story
Ontem às 19:30
Secret Story - Extra - 21 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada»
Secret Story
Ontem às 22:39
A ACONTECER
Missa - Igreja de Santo António da Charneca
Missa
Há 3h e 10min
Diário da Manhã - 23 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story - A Semana - 23 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
«Estou pasmado com a personagem!» A confissão hilariante que Maria Cerqueira Gomes ouviu de concorrente (Ela conta tudo!)
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Vazio de 25 anos: A busca emocionante de Carla pelas raízes e o lado desconhecido do pai
Momento certo
Ontem às 23:59
Infertilidade superada: a história da especialista em medicina chinesa que ajuda casais a serem pais
Momento certo
Ontem às 23:59
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
20 nov, 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
20 nov, 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
20 nov, 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38