Há 2h e 9min

Esta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, decorre a Parada das Estrelas, no Altis Belém, em Lisboa. A Voz do Secret Story «interrompe» a festa da «Parada das Estrelas» e deixa aviso: «O dia da estreia é no próximo domingo, até lá nada deve ser revelado!»