TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Desafio Final - Extra - 30 de abril de 2026
Hoje às 00:15
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Após três divórcios pelo mesmo motivo, famoso ator português decidiu procurar ajuda
V+ TVI
Ontem às 12:18
1
As mulheres da vida de Virgílio Castelo
V+ TVI
Ontem às 11:52
2
Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»
Novelas
9 jul 2025, 16:22
3
Manifesto político! Marisa Liz usa vestido de inspiração palestiniana
27 ago 2025, 17:48
4
«Não vou ser dramática, mas vou ser...»: Marisa Liz partilha diagnóstico que mudou a sua vida
V+ TVI
Ontem às 12:18
5
«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina
Novelas
Ontem às 16:36
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Fora do Secret Story, Ana desaba em lágrimas ao ouvir palavras inéditas: «Nunca esperei isto»
Dois às 10
Ontem às 14:52
Sem papas na língua. Marcia Soares não deixa nada por dizer em relação a Ariana: «Foi apresentada...»
Secret Story
Ontem às 11:47
Marco Costa deixa "recado" a Carolina Pinto nas redes sociais? A resposta da ex-companheira não tardou
V+ TVI
28 abr, 18:41
Por esta ninguém esperava. Irmã de Eva 'abre as portas' a Diogo após traição com Ariana: «Se ele desejar...»
Secret Story
Ontem às 10:33
«Ninguém te prepara para isto...»: grávida do segundo filho, Kelly Bailey emociona seguidores
V+ TVI
28 abr, 17:56
À beira das lágrimas, Cristina Ferreira faz revelação a Ana: «Nunca o pude dizer»
Dois às 10
Ontem às 12:08
TVI PLAYER
Secret Story - Desafio Final - Extra - 30 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Amor à Prova: Inesperadamente, Ana ajuda Melanie
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Amor à Prova - 29 de abril - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:40
Sara abre o coração para falar sobre Hugo e não esconde a desilusão: «A insinuar que eu não valia a pena...»
Secret Story
Ontem às 23:02
Secret Story - Desafio Final - Especial - 29 de abril de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Em risco de sair no próximo domingo: Conheça os nomeados
Secret Story
Ontem às 22:32
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 30 de abril de 2026
Mariana
Hoje às 02:40
Secret Story - Desafio Final - Extra - 30 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: Leumi e Susette ficam intrigados com recado de Sammy para António
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Maria de Fátima é pressionada a matar Manuel
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Maria de Fátima fica incrédula: «O seu pai fez um acordo com a polícia para não ser preso»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Álvaro festeja o sofrimento de Dudu
Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Ana confessa a André o que sente por ele
Novelas
Ontem às 09:20
Vem aí em «Terra Forte»: Há uma testemunha que viu Flor a ser atirada do cruzeiro?
Novelas
Ontem às 11:06
«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina
Novelas
Ontem às 16:36
Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional
Novelas
28 abr, 17:03
Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante
Novelas
Ontem às 14:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Acabou o sossego! Carlos jura vingança, após Amália confessar que o usou
Novelas
Ontem às 10:38