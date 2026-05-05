TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Desafio Final - Última Hora - 5 de maio de 2026
Ontem às 17:30
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
A febre do momento na Europa já não é a Disneyland — há um novo parque a roubar as atenções
Dois às 10
Ontem às 15:00
1
Efteling
22 out 2025, 11:27
2
Juntos pela primeira vez em televisão, Bernardina Brito e Badoxa chocam com revelação
Dois às 10
Há 1h e 40min
3
O sonho que faltava cumprir. Cristina Ferreira prepara-se para nova fase emocionante: «Onde existe amor»
Secret Story
Ontem às 21:31
4
05:15
Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"
Dois às 10
Há 3h e 13min
5
Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado
Secret Story
3 mai, 22:27
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Confia no seu instinto e gosta de desafios? Inscreva-se no novo programa da TVI
Ontem às 16:00
Sandra Felgueiras recebe declaração de amor: «Eu conheço um lado muito mais especial»
Dois às 10
Ontem às 10:45
Isto é o que Pimpinha Jardim come ao pequeno-almoço para se manter em forma depois dos 40
V+ TVI
Ontem às 17:13
Eis a conversa que salvou Inês Aires Pereira de um momento mais difícil: «Vindo da tua mãe... bate»
Novelas
Ontem às 10:25
Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»
Secret Story
Ontem às 10:30
Após entrada de Liliana, Catarina Miranda atira-se a Fábio Pereira em estúdio: «Estavam a precisar de dinheiro»
Secret Story
4 mai, 16:47
TVI PLAYER
Secret Story - Desafio Final - Extra - 6 de maio de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Cristina Ferreira começa programa com aviso: "Eu tenho que alertar o país"
Dois às 10
Há 3h e 13min
Amor à Prova: Amália põe David na rua
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Desafio Final - Especial - 5 de maio de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Em direto, Bernardina e Badoxa respondem à pergunta do momento: são um casal?
Dois às 10
Há 1h e 52min
Terra Forte: A queda de Maria de Fátima em 'praça pública'
Terra Forte
Ontem às 23:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
António Leal e Silva arrasa ícone da moda: «É super saloia, veste-se péssimamente»
V+ Fama
Há 1h e 25min
Cláudio Ramos versus Jared Ellner
V+ Fama
Há 1h e 27min
Filho de António Costa casou em Las Vegas
V+ Fama
Há 1h e 32min
Bernardina esclarece vídeo polémico: “Estou a ser julgada por um vídeo de 10 segundos”
Dois às 10
Há 1h e 36min
Bernardina quebra o silêncio sobre vídeo polémico: “Não sei qual é o drama das pessoas”
Dois às 10
Há 1h e 36min
Bernardo Silva despede-se de Manchester com festa para amigos e família
V+ Fama
Há 1h e 40min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima leva uma tareia?
Novelas
Há 2h e 43min
Vem aí em «Amor à Prova»: Com nova pista, Cris lembra-se quem é a mãe de Nico?
Novelas
Hoje às 08:57
Ana Guiomar mostra-se indignada: «Isto é completamente ridículo»
Novelas
Há 2h e 49min
Irmã de Rita Pereira faz desabafo sobre saúde: «Não vou aceitar viver assim»
Novelas
Há 2h e 25min
Foi uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar». Como está agora?
Novelas
Ontem às 11:33
Vem aí em «Terra Forte»: Completamente arrasado, Sammy perdoa Cobra?
Novelas
Há 3h e 52min