TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Diário - 1 de novembro de 2025
Hoje às 16:50
Com Alice Alves
Mais Vistos
Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros
Dois às 10
Ontem às 15:00
1
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
Ontem às 17:35
2
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
30 out, 16:23
3
Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»
V+ TVI
Hoje às 09:06
4
O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos
V+ TVI
29 out, 11:49
5
04:51
Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico
Secret Story
Hoje às 19:09
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas
Secret Story
Ontem às 16:09
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo
Secret Story
Ontem às 15:39
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
30 out, 19:08
Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado
V+ TVI
Ontem às 15:50
TVI PLAYER
Foi atraída para a casa do ex-namorado e acabou violada por quatro rapazes em Viseu. Vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais
Agora CNN
Ontem às 17:32
Secret Story - Diário - 1 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:50
Secret Story 9 - Extra -1 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Dylan perde as estribeiras com Ana Cristina: «Já que estás sempre a tomar conta do que os outros comem»
Secret Story
Há 1h e 25min
Ciúmes à vista? Marisa fala de Bruno durante o apelo ao voto e Pedro Jorge reage
Secret Story
Há 1h e 16min
Marisa e Pedro Jorge fazem as pazes com beijo apaixonado
Secret Story
Há 54 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Filha pede desculpa à mãe por tê-la culpado pela morte do irmão: «Passaste o que nenhuma mãe devia passar»
Momento certo
Há 3h e 38min
Sandra viu a mãe ser agredida pelas amantes do progenitor: «A minha mãe comeu pão ratado pelos ratos»
Momento certo
Há 3h e 39min
«Momento Certo» encontrou o pai de Ana que esta não via há 50 anos: «Estou desejoso de a abraçar»
Momento certo
Há 3h e 39min
Programa da TVI encontra pai «desaparecido» há 50 anos: «Tens duas irmãs»
Momento certo
Há 3h e 40min
Pediu namorado em casamento com a ajuda de estrela da TVI. Veja o que aconteceu a seguir
Momento certo
Há 3h e 44min
Momento Certo - 1 de novembro de 2025
Momento certo
Hoje às 18:15
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
Ontem às 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
30 out, 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
30 out, 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
Ontem às 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17