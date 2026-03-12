TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Diário - 12 de março de 2026
Ontem às 19:00
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»
Novelas
Ontem às 14:35
1
Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente
Novelas
22 fev 2025, 19:31
2
Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal
V+ TVI
Ontem às 14:45
3
Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas
V+ TVI
10 nov 2025, 00:00
4
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»
Secret Story
Ontem às 16:29
5
Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho
Secret Story
20 mar 2025, 09:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos
Secret Story
Ontem às 22:24
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque
Novelas
Há 1h e 50min
Filipe Delgado revela o dia em que a sua vida vai mudar. E faltam poucas semanas
Dois às 10
Há 42 min
"É madrinha da minha filha": Cláudio Ramos emociona todo o país com mensagem em direto
Dois às 10
Há 1h e 19min
Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores
Novelas
Ontem às 16:30
Filho mais velho de Pimpinha Jardim já está quase um homem. E é «a cara chapada da mãe»
V+ TVI
Há 30 min
TVI PLAYER
Sessão fotográfica com modelos nuas gera polémica na Madeira
TVI Jornal
Ontem às 14:51
Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone
Amor à Prova
Ontem às 22:40
Secret Story - Extra - 13 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Secret Story - Especial - 12 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Terra Forte: Marcus conspira com Glória para matar Vivi?
Terra Forte
Ontem às 23:35
"Caiu uma saudade, uma tristeza": Cláudio Ramos emociona-se com despedida que ninguém esperava
Dois às 10
Há 2h e 48min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Menina que morreu de cancro usada para peditório falso
Dois às 10
Há 14 min
Isabel venceu a anorexia nervosa: O testemunho real de quem chegou ao fundo do poço e escolheu viver
Dois às 10
Há 56 min
«Comove-me de uma maneira...»: Maria Botelho Moniz revela o que mais a toca nos reality shows
Bom dia Alegria
Há 1h e 5min
"Cheguei aos 38 quilos": Isabel recorda a luta contra a anorexia e o bullying que lhe roubou a infância
Dois às 10
Há 1h e 14min
O diagnóstico inesperado: POTS - Como se vive com uma doença que causa desmaios constantes
Dois às 10
Há 1h e 21min
"Desmaio 7 vezes por dia": O pesadelo de Margarida, a jovem de 27 anos com uma doença sem cura
Dois às 10
Há 1h e 29min
Mais
NOVELAS
Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis
Novelas
Ontem às 11:10
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu
Novelas
Ontem às 11:07
Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”
Novelas
11 mar, 16:33
Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil
Novelas
11 mar, 16:15
«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»
Novelas
11 mar, 15:48
Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente
Novelas
11 mar, 09:42