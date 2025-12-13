Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025

Há 3h e 40min
Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025 - TVI

Com Alice Alves

Mais Vistos

Quando o meu marido faleceu, aos 56 anos, senti um alívio enorme: «Não me levem a mal...»

V+ TVI
Ontem às 14:27
1

Famoso ator encontrado sem vida em casa. Tinha 60 anos

V+ TVI
Hoje às 15:33
2
03:09

«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia

Secret Story
Hoje às 12:18
3
01:10

Lágrimas e mais lágrimas: A reação surpreendente de Marisa ao avião que Pedro recebeu

Secret Story
Hoje às 15:09
4
03:05

Voz aplica sanção pesada. Esta foi a reação dos concorrentes

Secret Story
Hoje às 16:04
5

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 90 e foi pedida em casamento 10 vezes

V+ TVI
Ontem às 17:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Secret Story
Ontem às 13:03

Fui abandonada pelo meu pai. Quando o procurei, conheci o meu irmão e apaixonei-me por ele: «A ligação foi imediata...»

V+ TVI
Hoje às 09:32

Morreu o filho do ator Júlio César

Novelas
Ontem às 13:34

Grávida, Vânia Sá sofre incidente na estrada. E a história é inacreditável

Secret Story
Ontem às 13:00

Cristina Ferreira confronta Ana sobre o que sente por Pedro e ela conta toda a verdade

Secret Story
Ontem às 12:13

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Dois às 10
Ontem às 11:50

TVI PLAYER

Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025

Secret Story
Há 3h e 40min

Hilariante! Pedro e Marisa fazem dança viral do Tik Tok para os filhos verem

Secret Story
Há 40 min

Secret Story - Extra - 12 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Só visto! Marisa acaba de "nomear" Cláudio Ramos como babysitter dos seus filhos

Secret Story
Há 39 min

A Protegida - Gonçalo tem um novo motivo para sorrir

A Protegida
Ontem às 23:10

«Eu fico parva»: Avião para Pedro deixa concorrentes incrédulos. Saiba o que dizia

Secret Story
Hoje às 12:18
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Diário - 13 de dezembro de 2025

Secret Story
Há 3h e 40min

A Sentença: "Longe da vista, perto do alcance" e "Uniformidade em conflito"

A Sentença
Hoje às 14:15

TVI Jornal - 13 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 13 de dezembro de 2025

Ganha Já
Hoje às 12:15

Em Família - 13 de dezembro de 2025

Em Família
Hoje às 09:15

Diário da Manhã - 13 de dezembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quebra em momento comovente e mostra o lado desconhecido

Novelas
Ontem às 08:09

Vem aí em «A Protegida»: Mafioso promete cortar os dedos a Clarice se o dinheiro falhar

Novelas
Ontem às 09:35

«Uma nova forma de viver»: Guillaume Lalung emociona-se com conquista familiar

Novelas
11 dez, 15:06

Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo

Novelas
11 dez, 16:48

Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência

Novelas
11 dez, 09:38

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu quer que Sammy deixe a mãe e lute por Flor?

Novelas
Ontem às 08:51