Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025

Hoje às 16:50
Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025 - TVI

Com Alice Alves

Mais Vistos

03:06

Pedro declara-se a Marisa à frente dos colegas: «Quando sair daqui quero casar contigo»

Secret Story
Hoje às 16:49
1

Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»

V+ TVI
16 out, 14:59
2

Vestido de princesa e cenário de luxo: Entre no casamento de sonho desta ex-concorrente

Secret Story
Hoje às 12:55
3

Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos

Dois às 10
Ontem às 08:56
4

Flávio Furtado perdeu 16 quilos

Dois às 10
Ontem às 08:51
5

Nove anos depois, esta musa do Love on Top troca alianças num casamento que todas sonham ter

Secret Story
Hoje às 12:58
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Ontem às 13:18

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Secret Story
Ontem às 11:08

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
Ontem às 17:03

Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»

Dois às 10
Ontem às 12:20

O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90

V+ TVI
Ontem às 15:51

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Ontem às 14:00

TVI PLAYER

Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story Diário - 18 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:50

A Sentença: "Bilhete Dourado" e "Vontade Final"

A Sentença
Hoje às 14:05

TVI Jornal - 18 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Ganha Já - 18 de outubro de 2025

Ganha Já
Hoje às 12:15

Diário da Manhã - 18 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 18 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00
Mais

NOVELAS

Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Novelas
Ontem às 09:55

«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos

Novelas
Ontem às 13:18

Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»

Novelas
14 out, 09:41

Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto

Novelas
16 out, 13:10

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
Ontem às 14:00

Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte

Novelas
Ontem às 08:59