Secret Story - Diário - 20 de setembro de 2025

Hoje às 19:08
Secret Story - Diário - 20 de setembro de 2025 - TVI

Com Alice Alves.

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Secret Story
Ontem às 11:18
1

As fotos não enganam: Mafalda Castro encontra uma 'irmã gémea' na Internet

Big Brother
12 set, 19:23
2

Trocada: Afonso Leitão substitui Catarina Miranda por nova companhia especial

Secret Story
Hoje às 17:31
3

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

Secret Story
16 set, 11:52
4

Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»

Dois às 10
Ontem às 11:18
5

José continua a trabalhar aos 84 anos

Dois às 10
Ontem às 11:08
6
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Secret Story
Ontem às 11:28

André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo

Dois às 10
Ontem às 14:19

Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia

Novelas
Ontem às 14:54

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Novelas
Ontem às 15:41

Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

Dois às 10
Ontem às 10:00

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Secret Story
Ontem às 15:30

Depois de ver a mulher de rastos, Pedro isola-se a chorar

Secret Story
Há 1h e 55min

Segredo em risco? Marisa e Pedro choram ao ouvir música especial

Secret Story
Há 1h e 57min

As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si

Secret Story
Ontem às 00:28

Secret Story - Diário - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 19:08

Fábio assume sentimentos por Liliana, que está noiva de outro: «Tanto dá como tira. Está a mexer comigo»

Secret Story
Há 50 min

Liliana senta-se ao pé de Fábio e a cara do concorrente diz tudo

Secret Story
Há 46 min
Jornal Nacional - 20 de setembro de 2025

Jornal Nacional
Há 3h e 47min

Secret Story - Diário - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 19:08

Secret Story - Última Hora - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 17:55

Ganha Já - 20 de setembro de 2025

Ganha Já
Hoje às 17:10

A Sentença - "Contrato de Memórias" e "Tradição e Consciência"

A Sentença
Hoje às 14:30

TVI Jornal - 20 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Novelas
Ontem às 09:17

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Novelas
Ontem às 08:41

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Novelas
Ontem às 10:38

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
Ontem às 09:52

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Novelas
Ontem às 11:27

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Novelas
Ontem às 10:27