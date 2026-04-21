TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Diário - 21 de abril de 2026
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Sardenha, Itália
18 fev, 09:58
1
A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece
Dois às 10
Ontem às 17:00
2
Tiago ainda não sabe, mas fora do "Secret Story" aconteceu algo muito importante, que o afeta diretamente
V+ TVI
Ontem às 18:53
3
Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10
Secret Story
8 abr, 14:55
4
Esqueça a Disneyland: este parque temático é mais barato e fica a poucos quilómetros de distância
Dois às 10
20 abr, 16:00
5
Após ser expulso do Secret Story, Hugo mostra-se incrédulo com descoberta: «Eu fiquei chocado»
Dois às 10
Ontem às 12:01
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Afinal estão juntos»: Diogo e Ariana apanhados em saída noturna. E estas fotos são a prova
Secret Story
Ontem às 11:23
Após o Secret Story, Hugo revela mensagem que recebeu da pessoa especial que deixou fora do programa
Dois às 10
Ontem às 12:22
Tiago ainda não sabe, mas fora do "Secret Story" aconteceu algo muito importante, que o afeta diretamente
V+ TVI
Ontem às 18:53
Mesmo grávida, Kelly Bailey não deixa passar este ritual importante: «Faz toda a diferença»
Novelas
Ontem às 15:37
O jogo chegou ao fim. De volta à sua vida, Hugo "esquece" Sara e declara-se à pessoa especial que mantinha fora do Secret Story
V+ TVI
Ontem às 15:27
Do outro lado do mundo Matilde Reymão vive momento transformador: “Lavou-me a alma”
Novelas
Ontem às 16:24
TVI PLAYER
A entrevista a Cristina Ferreira na íntegra
Jornal Nacional
Ontem às 22:54
Amor à Prova - 21 de abril - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:35
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:03
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:43
Terra Forte - Terra Forte: Já há quem saiba que Manuel está vivo - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:29
Eles nem sonham! Cristina Ferreira vai de surpresa à casa do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 22:51
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:03
Autores: Convidada Rita Carmo
Autores
Hoje às 01:35
Terra Forte: «Não vais sair desse casamento sem, pelo menos, uma parte do que é nosso»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Manuel fica em choque ao descobrir todo o passado de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Rufino é espiado, enquanto fala com Manuel
Terra Forte
Ontem às 23:52
Terra Forte: Armando ganha coragem e faz convite especial a Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:51
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: É oficial! Maria de Fátima já não é dona da Açoreana
Novelas
Ontem às 09:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália põe Laura em perigo para tentar 'safar-se'
Novelas
Ontem às 09:43
É uma das jovens promessas da televisão portuguesa, mas brilha entre dois 'mundos'
Novelas
Ontem às 09:22
Tony Carreira faz pedido de ajuda e fãs reagem de imediato
Novelas
20 abr, 16:39
Poderosa e sensual: Famosa atriz deixa seguidores de "queixo caído" com curvas de sonho
Novelas
20 abr, 17:16
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu fica arrasado com o resultado dos testes de ADN
Novelas
Ontem às 10:14