TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Diário - 22 de abril de 2026
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
A 3 horas de Portugal há umas “Maldivas” com água a 30 graus que quase ninguém conhece
Dois às 10
21 abr, 17:00
1
Sardenha, Itália
18 fev, 09:58
2
"Fechada" na casa do Secret Story, Jéssica não imagina o que está a acontecer a Wilson Manafá
V+ TVI
Ontem às 19:58
3
Secret Story: Jéssica Jeremias está noiva de um ex-jogador do FC Porto
V+ TVI
31 mar, 17:55
4
03:56
Concorrentes em verdadeiro choque com as últimas notícias do País e do Mundo
Secret Story
Ontem às 21:44
5
«Sei de fonte segura que este casal funcionava como...»: ex-colega da Casa faz revelação sobre Liliana Filipa e Daniel Gregório
V+ TVI
17 abr, 16:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Declarações exclusivas! Bernardina Brito fala sobre a relação com Badoxa: «Estamos a…»
Secret Story
Ontem às 15:32
Menos sete quilos. Dylan mostra antes e depois e impressiona Inês: «Meu amorzão»
Dois às 10
Ontem às 15:47
"Fechada" na casa do Secret Story, Jéssica não imagina o que está a acontecer a Wilson Manafá
V+ TVI
Ontem às 19:58
Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está
Secret Story
Ontem às 12:43
Tony Carreira lança novidade estrondosa e deixa fãs em contagem decrescente
Novelas
Ontem às 16:17
Fora do Secret Story, Hugo descarta relação com Sara e já contactou a pessoa especial que estava fora do programa
Dois às 10
21 abr, 11:45
TVI PLAYER
Tiago declara o seu amor por Eva, alto e bom som. E esta tem atitude radical
Secret Story
Ontem às 20:57
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:39
Finalistas em verdadeiro choque com o preço dos combustíveis
Secret Story
Ontem às 22:49
Amor à Prova - 22 de abril - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:40
Finalistas em choque com pedido de namoro inesperado. «Estou passada!»
Secret Story
Ontem às 22:34
Concorrentes em verdadeiro choque com as últimas notícias do País e do Mundo
Secret Story
Ontem às 21:44
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Mariana - 23 de abril de 2026
Mariana
Hoje às 02:55
Secret Story - Extra - 23 de abril de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Terra Forte: «Não achas que está na hora de dividires com o teu marido aquilo que o teu pai roubou?»
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Afinal, o que é que José sente por Glória e Carla?
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Maria de Fátima vai fazer queixa de Cobra à polícia
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Cobra leva Babi para o seu lugar secreto com Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima mata Manuel?
Novelas
Ontem às 10:37
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás muda de ideias e quer revelar ao Nico que é adotado
Novelas
Ontem às 10:54
Vítima de comentário racista, Soraia Tavares responde à letra e alerta: «Não pode ser normalizado»
Novelas
Ontem às 15:46
«Em choque»: Irmã de Rita Pereira expõe situação alarmante que acontece nas escolas e os pais não sabem
Novelas
Ontem às 15:35
Parece a Grécia, mas fica em Portugal. E, esconde um grande 'segredo' que encanta quem lá vai
Novelas
Ontem às 10:36
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos é, finalmente, desmascarado?
Novelas
Ontem às 10:02