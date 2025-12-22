Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Secret Story - Diário - 22 de dezembro de 2025

Ontem às 19:15
Secret Story - Diário - 22 de dezembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Expulsão de Fábio

Dois às 10
Ontem às 12:27
1

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 12:36
2

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Secret Story
Ontem às 16:21
3

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Dois às 10
Há 1h e 24min
4

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Secret Story
Ontem às 22:40
5

As imagens do novo visual de Dylan

Secret Story
4 dez, 14:37
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 12:36

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Novelas
Ontem às 10:40

Prova do Passaporte gera «luta de galos»: Pedro e Leandro em confronto aceso no pós-gala

Secret Story
Ontem às 12:23

O segredo que escondo do meu marido pode estar prestes a ser descoberto: «Não o quero perder»

V+ TVI
21 dez, 09:23

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Secret Story
21 dez, 22:47

Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Secret Story
Ontem às 00:27

TVI PLAYER

Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana

Secret Story
Ontem às 21:23

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:39

A Protegida - A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 00:29

Pedro e Leandro em tensão máxima: «Estou cheio de medo de ti»

Secret Story
Hoje às 00:36

Dois às 10 - Primeira entrevista de Fábio após ser expulso do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:46
Mais no TVI Player

A ACONTECER

3 meses depois de ser mãe, Tânia ficou viúva aos 38 anos: «Tudo perde sentido»

Dois às 10
Há 3 min

Filipa reformou-se para apoiar o marido e os filhos e perdeu a vontade de cuidar de si

Dois às 10
Há 10 min

A Protegida: Mais pessoas descobrem que JD foi encontrado

A Protegida
Ontem às 23:54

Virgílio confronta Aruna sobre gravidez: «Tu traíste-me!»

A Protegida
Ontem às 23:53

A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida… e nada poderia prever a resposta

A Protegida
Ontem às 23:52

A Protegida: Clarice vive momentos de terror às mãos dos raptores

A Protegida
Ontem às 23:51
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Novelas
Ontem às 09:32

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

Novelas
Ontem às 11:03

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Novelas
Ontem às 10:06

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Novelas
Ontem às 14:32

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

Novelas
Ontem às 17:01

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Novelas
Ontem às 10:40