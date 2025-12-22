TVI PLAYER
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Diário - 22 de dezembro de 2025
Ontem às 19:15
Com Nuno Eiró.
Expulsão de Fábio
Dois às 10
Ontem às 12:27
1
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
2
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Secret Story
Ontem às 16:21
3
Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer
Dois às 10
Há 1h e 24min
4
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final
Secret Story
Ontem às 22:40
5
As imagens do novo visual de Dylan
Secret Story
4 dez, 14:37
6
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
Dois às 10
Ontem às 12:36
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy
Novelas
Ontem às 10:40
Prova do Passaporte gera «luta de galos»: Pedro e Leandro em confronto aceso no pós-gala
Secret Story
Ontem às 12:23
O segredo que escondo do meu marido pode estar prestes a ser descoberto: «Não o quero perder»
V+ TVI
21 dez, 09:23
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story
Secret Story
21 dez, 22:47
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio
Secret Story
Ontem às 00:27
Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana
Secret Story
Ontem às 21:23
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:39
A Protegida - A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:29
Pedro e Leandro em tensão máxima: «Estou cheio de medo de ti»
Secret Story
Hoje às 00:36
Dois às 10 - Primeira entrevista de Fábio após ser expulso do «Secret Story»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:46
3 meses depois de ser mãe, Tânia ficou viúva aos 38 anos: «Tudo perde sentido»
Dois às 10
Há 3 min
Filipa reformou-se para apoiar o marido e os filhos e perdeu a vontade de cuidar de si
Dois às 10
Há 10 min
A Protegida: Mais pessoas descobrem que JD foi encontrado
A Protegida
Ontem às 23:54
Virgílio confronta Aruna sobre gravidez: «Tu traíste-me!»
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida… e nada poderia prever a resposta
A Protegida
Ontem às 23:52
A Protegida: Clarice vive momentos de terror às mãos dos raptores
A Protegida
Ontem às 23:51
Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?
Novelas
Ontem às 09:32
Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre
Novelas
Ontem às 11:03
Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC
Novelas
Ontem às 10:06
O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey
Novelas
Ontem às 14:32
Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma
Novelas
Ontem às 17:01
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy
Novelas
Ontem às 10:40
Novelas
Ontem às 10:40