Secret Story - Diário - 24 de fevereiro de 2026

Ontem às 19:10
Secret Story - Diário - 24 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Nuno Eiró.

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Novelas
Ontem às 10:41

Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público

V+ Fama
Ontem às 12:06

Última hora! Marcelo Palma confirma separação de Rita Almeida e dá detalhes: «Já há algum tempo»

Secret Story
Ontem às 12:42

Depois de revelar que mudou de sexo, Pedro comove Portugal com história de vida arrepiante: «Era infeliz naquela forma»

Secret Story
23 fev, 23:09

Amor à Prova - 24 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:39

Com 21% dos votos, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story 10

Secret Story
Ontem às 22:16

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:01

Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Terra Forte - Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:35
Autores: Convidado João Gil

Autores
Hoje às 01:35

Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Terra Forte: «A Flor é uma gananciosa à paisana»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Com a Vivi raptada, Marcus fica rico: «Oito milhões de dinheirinhos»

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte- Sammy pede explicações a Maria de Fátima sobre a adoção: «Diz-me»

Terra Forte
Ontem às 23:53

A Protegida: Gina fica escandalizada ao saber o que Virgílio fez a Aruna

A Protegida
Ontem às 23:53
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Novelas
Ontem às 10:11

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Novelas
Ontem às 16:23

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Novelas
Ontem às 15:38

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Novelas
Ontem às 15:54

