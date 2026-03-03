TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Diário - 3 de março de 2026
Ontem às 19:05
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
V+ TVI
2 mar, 16:37
1
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!
7 set 2022, 00:00
2
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
2 mar, 14:22
3
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
Secret Story
21 fev, 20:20
4
Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»
Dois às 10
Ontem às 15:18
5
Raquel Tillo está noiva
Dois às 10
11 nov 2025, 09:22
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»
Dois às 10
Há 49 min
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto
Secret Story
Ontem às 16:31
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero
Novelas
Ontem às 12:00
Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»
Dois às 10
Ontem às 15:47
Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto
V+ TVI
Ontem às 11:43
Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação
Secret Story
Ontem às 14:26
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 4 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Amor à Prova: Afonso fica abalado ao saber qual é a doença que tem
Amor à Prova
Ontem às 22:40
Secret Story - Especial - 3 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:40
Amor à Prova - 3 de março - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:30
Terra Forte: A verdade cruel sobre o que aconteceu à mãe de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:15
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
2 mar, 22:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
“Simply The Best - O Melhor dos Melhores” estreia sábado na TVI
Há 1 min
Famosa de 58 anos deixa Cristina Ferreira impressionada. Parece ter 40: “Há mulheres de 40 que não estão tão bem”
Dois às 10
Há 29 min
Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde
Dois às 10
Há 36 min
Autores: Convidado André Letria
Autores
Hoje às 01:35
Secret Story - Extra - 4 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Terra Forte: Armando e Álvaro ficam em choque ao perceber que Marcus pode ter feito mal a Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:55
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
2 mar, 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor
Novelas
Ontem às 09:01
Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»
Novelas
2 mar, 15:01
O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos
Novelas
2 mar, 15:35
Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico
Novelas
2 mar, 15:21
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta
Novelas
Ontem às 10:06