Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025

Hoje às 19:05
Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025 - TVI

Com Marta Cardoso.

Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Secret Story
Ontem às 18:49

Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui

V+ TVI
Hoje às 13:23

Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 10:25

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Dois às 10
Hoje às 09:24

No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente

Novelas
Hoje às 09:40

Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland

Dois às 10
Ontem às 17:00

Na grande final, como está a relação de Pedro e Marisa? Concorrente esclarece tudo: «Lá fora resolvemos...»

Secret Story
Há 1h e 23min

Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final

Secret Story
Há 35 min

Secret Story Última Hora - 31 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 17:30

Após quarto lugar da mulher, Pedro Jorge dedica mensagem tocante a Marisa

Secret Story
Há 30 min

De voz embargada, Pedro faz confissão: «Foi muito difícil não falar do que tenho aí fora»

Secret Story
Há 38 min

Flávio Furtado defende Liliana e Inês: «Há muitas mulheres que não têm coragem para sair de relações para serem felizes»

Secret Story
Há 27 min
Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 19:05

Secret Story Última Hora - 31 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 17:30

Intuição - 31 de dezembro de 2025

Intuição
Hoje às 16:40

A Sentença - «Efeito Sedação» e «Sem Festejos»

A Sentença
Hoje às 14:40

Em cima da hora - 31 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 31 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima

Novelas
Hoje às 09:00

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Novelas
29 dez, 15:42

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Novelas
Hoje às 12:23

Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»

Novelas
Hoje às 10:31

Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»

Novelas
Hoje às 11:28

Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela

Novelas
Hoje às 09:41