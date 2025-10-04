TVI PLAYER
Secret Story - Diário - 4 de outubro de 2025
Hoje às 16:45
Com Alice Alves.
03:21
Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa
Secret Story
Hoje às 18:16
1
Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro
Dois às 10
2 out, 16:30
2
Croissant à moda do Porto
1 out, 14:03
3
Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda
Secret Story
Há 3h e 59min
4
03:49
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial
Secret Story
Hoje às 18:57
5
Viúvo decide voltar a casar meses após a morte da mulher com quem esteve 38 anos e agora arrisca-se a 'perder' os filhos
V+ TVI
Ontem às 11:32
6
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro
Há 3h e 55min
Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio
Hoje às 19:38
Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu
Dois às 10
Ontem às 18:02
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
Ontem às 15:32
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
Ontem às 15:16
«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre
Novelas
Ontem às 13:01
Secret Story - Diário - 4 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:45
Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite
Secret Story
Há 1h e 7min
Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial
Secret Story
Hoje às 18:57
Liliana para Pedro: «És poucachinho»
Secret Story
Há 1h e 20min
Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Jornal Nacional - 4 de outubro de 2025
Jornal Nacional
Há 3h e 57min
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Ontem às 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Ontem às 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
2 out, 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
2 out, 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
2 out, 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Ontem às 09:45