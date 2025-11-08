TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025
Há 3h e 47min
Com Alice Alves
Mais Vistos
03:22
Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
Secret Story
Hoje às 16:00
1
02:40
Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»
Secret Story
Hoje às 14:07
2
03:34
Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas
Secret Story
Hoje às 15:19
3
Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»
Dois às 10
Ontem às 13:52
4
Simone foi mãe aos 16 anos
Dois às 10
Ontem às 13:48
5
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz
Novelas
3 nov, 10:41
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
De Miss Portugal a estrela de TV: o percurso inspirador de uma mulher que nunca desistiu
V+ TVI
Ontem às 12:02
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality
Secret Story
Ontem às 12:02
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
Dois às 10
Ontem às 12:25
Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»
Dois às 10
Ontem às 13:52
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
Ontem às 12:59
TVI PLAYER
Atitude de Pedro gera alvoroço: «Quer meter-se entre o Dylan e a Inês»
Secret Story
Há 49 min
Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025
Secret Story
Há 3h e 47min
Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Gesto maroto? Liliana põe travão a Fábio
Secret Story
Há 51 min
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
Secret Story
Há 2h e 44min
Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»
Secret Story
Hoje às 09:39
Mais no TVI Player
A ACONTECER
A Sentença - "Traição Digital" e "Confiança Derramada"
A Sentença
Há 51 min
Secret Story Diário - 8 de novembro de 2025
Secret Story
Há 3h e 47min
TVI Jornal - 8 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 8 de novembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:10
Em Família - 8 de novembro de 2025
Em Família
Hoje às 09:15
Diário da Manhã - 08 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?
Novelas
Ontem às 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?
Novelas
Ontem às 09:59
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
Ontem às 11:20
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
Ontem às 12:59
Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses
Novelas
6 nov, 16:43
Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita
Novelas
Ontem às 10:09