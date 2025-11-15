TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Diário Fim-de-semana - 15 de novembro de 2025
Hoje às 16:45
Com Alice Alves.
Mais Vistos
Irmão de Daniel Gregório surpreende com vídeo do dia da alegada traição: «O fim não mente»
Secret Story
Hoje às 11:05
1
Reveladas novas imagens do dia em que Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa
Secret Story
Hoje às 11:03
2
Foi pai pela primeira vez há um mês. Agora, derrete os fãs com as fotos de Natal mais fofas da filha recém-nascida
Secret Story
Há 3h e 14min
3
Surpresa! Após término de relação de 17 anos, ex-concorrente (amigo de Rúben Boa Nova) vai ser pai pela primeira vez
Big Brother
22 abr, 11:57
4
Aliança no dedo, buquê e olhares cúmplices: As imagens únicas do 'casamento' de Cristina Ferreira e João Monteiro
Secret Story
Há 1h e 0min
5
Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal
Secret Story
Há 1h e 7min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório
Secret Story
Ontem às 11:44
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas
Secret Story
Ontem às 10:41
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
Secret Story
Ontem às 13:16
Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta
Novelas
Ontem às 11:00
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
12 nov, 09:02
TVI PLAYER
O momento que ninguém viu! O beijo mais apaixonado de Pedro Jorge e Marisa às escondidas
Secret Story
Há 1h e 39min
Secret Story - Extra - 14 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Secret Story - Diário Fim-de-semana - 15 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:45
A Protegida: Mariana bate em Jorge
A Protegida
Ontem às 23:20
Terra Forte: Rosinha acaba o namoro com Dudu
Terra Forte
Ontem às 22:10
Bruno garante que nunca se vai separar da mulher: «Nem que ela queira sair, não a deixo»
Secret Story
Há 49 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Secret Story - Diário Fim-de-semana - 15 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:45
A Sentença - «Um homem, dois testamentos» e «Atendimento de excelência»
A Sentença
Hoje às 14:15
TVI Jornal - 15 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 15 de novembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:10
Em Família - 15 de novembro de 2025
Em Família
Hoje às 09:15
Diário da Manhã - 15 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto
Novelas
Ontem às 09:01
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
13 nov, 09:54
Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto
Novelas
Ontem às 14:59
Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia
Novelas
Ontem às 15:11
«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno
Novelas
Ontem às 15:31
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar
Novelas
13 nov, 11:27