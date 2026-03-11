TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Especial - 11 de março de 2026
Ontem às 21:50
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento
Secret Story
Ontem às 22:22
1
Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia
19 dez 2025, 16:01
2
Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"
Dois às 10
Ontem às 16:30
3
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida
Secret Story
Ontem às 22:23
4
07:33
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Secret Story
Ontem às 22:15
5
José Raposo está de luto: «Um homem bom»
Novelas
Ontem às 14:40
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida
Secret Story
Ontem às 22:23
Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"
Dois às 10
Ontem às 16:30
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão
Secret Story
Ontem às 23:15
Vem aí «Amor à Prova»: Luz e Alice discutem divórcio e futuro da família
Novelas
Há 54 min
Ator da TVI fala publicamente sobre passado problemático e recorda vida num bairro social, com rusgas da polícia em casa
V+ TVI
Ontem às 14:17
Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado
Novelas
Há 2h e 26min
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 12 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim
Amor à Prova
Ontem às 22:30
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
Secret Story
Ontem às 22:15
Secret Story - Especial - 11 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo
Terra Forte
Ontem às 23:25
Incêndio criminoso dentro de autocarro faz seis mortos na Suíça
Jornal Nacional
Ontem às 22:43
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Angústia e destruição: O relato de Margarida e Gonçalo após ficarem presos na guerra do Médio Oriente
Dois às 10
Há 8 min
Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai: «Esse dia foi o mais alarmante!»
Dois às 10
Há 10 min
Educada para ser Duquesa, Diana de Cadaval lança livro sobre a "Rainha Mal-Amada"
Dois às 10
Há 43 min
A Duquesa que cresceu entre princesas - Diana de Cadaval revela como é crescer num mundo de luxos e regras
Dois às 10
Há 45 min
Cristina Ferreira sai em defesa de Kátia Aveiro após críticas: "É uma coisa que me chateia"
Dois às 10
Há 48 min
A nova "parceira" de Marco Costa: Maria Emília surge a ajudar o pai e encanta tudo e todos
Dois às 10
Há 1h e 2min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se
Novelas
10 mar, 09:01
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:07
Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição
Novelas
Ontem às 10:45
«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial
Novelas
Ontem às 15:03
Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália
Novelas
10 mar, 11:18
José Raposo está de luto: «Um homem bom»
Novelas
Ontem às 14:40