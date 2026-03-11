Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story - Especial - 11 de março de 2026

Ontem às 21:50
Secret Story - Especial - 11 de março de 2026 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Secret Story
Ontem às 22:22
1

Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia

19 dez 2025, 16:01
2

Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"

Dois às 10
Ontem às 16:30
3

Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Secret Story
Ontem às 22:23
4
07:33

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 22:15
5

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Novelas
Ontem às 14:40
6
EM DESTAQUE

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 12 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim

Amor à Prova
Ontem às 22:30

João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 22:15

Secret Story - Especial - 11 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo

Terra Forte
Ontem às 23:25

Incêndio criminoso dentro de autocarro faz seis mortos na Suíça

Jornal Nacional
Ontem às 22:43
A ACONTECER

Angústia e destruição: O relato de Margarida e Gonçalo após ficarem presos na guerra do Médio Oriente

Dois às 10
Há 8 min

Margarida e Gonçalo relatam terror que viveram no Dubai: «Esse dia foi o mais alarmante!»

Dois às 10
Há 10 min

Educada para ser Duquesa, Diana de Cadaval lança livro sobre a "Rainha Mal-Amada"

Dois às 10
Há 43 min

A Duquesa que cresceu entre princesas - Diana de Cadaval revela como é crescer num mundo de luxos e regras

Dois às 10
Há 45 min

Cristina Ferreira sai em defesa de Kátia Aveiro após críticas: "É uma coisa que me chateia"

Dois às 10
Há 48 min

A nova "parceira" de Marco Costa: Maria Emília surge a ajudar o pai e encanta tudo e todos

Dois às 10
Há 1h e 2min
NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se

Novelas
10 mar, 09:01

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 10:07

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

Novelas
Ontem às 10:45

«Sempre fizeram tudo por mim…»: Rosabela emociona família com presente especial

Novelas
Ontem às 15:03

Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália

Novelas
10 mar, 11:18

José Raposo está de luto: «Um homem bom»

Novelas
Ontem às 14:40