Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story - Especial - 13 de março de 2026

Ontem às 21:45
Secret Story - Especial - 13 de março de 2026 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

Novelas
12 mar, 14:35
1

«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

Secret Story
Ontem às 17:26
2

Marco Costa proporciona experiência única à filha

Secret Story
27 fev, 21:41
3

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Novelas
22 fev 2025, 19:31
4

Esta é a nova casa de Catarina Miranda e Afonso Leitão. Fica perto de Lisboa e as divisões surpreendem: «É gigante»

Secret Story
Ontem às 17:07
5

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Secret Story
17 dez 2025, 12:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Secret Story
28 fev, 12:20

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque

Novelas
Ontem às 10:55

Filipe Delgado revela o dia em que a sua vida vai mudar. E faltam poucas semanas

Dois às 10
Ontem às 12:03

"É madrinha da minha filha": Cláudio Ramos emociona todo o país com mensagem em direto

Dois às 10
Ontem às 11:26

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Novelas
12 mar, 16:30

Filho mais velho de Pimpinha Jardim já está quase um homem. E é «a cara chapada da mãe»

V+ TVI
Ontem às 12:14

TVI PLAYER

Fim da 1ª temporada de Amor à Prova: Alice e Cris beijam-se com paixão

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Sessão fotográfica com modelos nuas gera polémica na Madeira

TVI Jornal
12 mar, 14:51

Secret Story - Extra - 13 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone

Amor à Prova
12 mar, 22:40

Terra Forte: Babi, Vini e Rufino são detidos pela polícia

Terra Forte
Ontem às 23:25

Secret Story - Especial - 13 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Diário da Manhã - 14 de março de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:00

Mariana - 14 de março de 2026

Mariana
Hoje às 03:20

Secret Story - Extra - 13 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Terra Forte: Estará algo a nascer entre José e Glória?

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: José declara-se a Glória: «Se não fosse casado, ia atrás de ti»

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte- Vivi questiona intenções de Marcus: «Isto é porque a Glória te deu com os pés?»

Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais

NOVELAS

A segunda temporada de «Amor à Prova» começa com um acontecimento dramático

Novelas
Ontem às 12:37

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque

Novelas
Ontem às 10:55

Milhares de gostos: eis o vídeo de Margarida Corceiro que está a correr mundo

Novelas
Ontem às 15:29

Foi uma das maiores estrelas de «Morangos com Açúcar», tornou-se hospedeira e voltou à representação

Novelas
12 mar, 16:44

«Foi dizer “sim” à alegria» : Aurea surpreende fãs com anúncio especial

Novelas
12 mar, 16:14

Vem aí «Amor à Prova»: Nelson perde a fé enquanto espera por notícias de Sara

Novelas
Ontem às 10:11