Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story - Especial - 16 de setembro de 2025

16 set, 21:45
Secret Story - Especial - 16 de setembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»

Dois às 10
Hoje às 11:28
1

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

Secret Story
Hoje às 11:55
2

Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre

Secret Story
Hoje às 10:52
3

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Secret Story
Ontem às 22:23
4

Bruno Miguel no Dois às 10

Dois às 10
Hoje às 11:25
5

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Secret Story
Hoje às 12:57
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Secret Story
Hoje às 12:57

Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

Dois às 10
Há 1h e 15min

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Novelas
Há 1h e 22min

Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos

Novelas
Hoje às 11:10

"Envolvi-me com o meu enteado. Ele tem 27 anos e eu 46"

V+ TVI
Há 1h e 55min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Secret Story
Hoje às 12:44

TVI PLAYER

Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca

Secret Story
Há 1h e 8min

Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas

Secret Story
Há 1h e 13min

«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa

Secret Story
Há 2h e 15min

Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal

Secret Story
Hoje às 00:32

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

Secret Story
Há 2h e 13min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 22 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 15min

TVI Jornal - 22 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Antes de morrer, Tiago disse aos filhos: «O papá vai fazer tudo para ficar bem, mas também pode ter que ir para o céu»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Filho lê texto no funeral do pai e emociona todos: «Quando eu nasci, senti o verdadeiro amor de pai»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Após diagnóstico de cancro, Joana perdeu o marido numa semana: «Ainda disse que eu era a mulher da vida dele»

Dois às 10
Hoje às 11:42

Uma semana depois da estreia, Bruno Miguel aponta o possível vencedor do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:35
Mais

NOVELAS

O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

Novelas
Hoje às 09:55

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

Novelas
Ontem às 14:11

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Novelas
Há 3h e 34min

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Novelas
20 set, 11:00

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Novelas
Há 2h e 27min

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

Novelas
Ontem às 11:02