TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Especial - 17 de outubro de 2025
Ontem às 21:50
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Sou mulher de um jogador de futebol e envolvi-me com um colega de equipa: «Destruí a carreira dele»
V+ TVI
16 out, 14:59
1
Flávio Furtado perdeu 16 quilos
Dois às 10
Ontem às 08:51
2
Flávio Furtado eliminou três alimentos da sua dieta e perdeu 16 quilos
Dois às 10
Ontem às 08:56
3
Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa
Secret Story
Ontem às 18:01
4
Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos
Secret Story
Ontem às 17:53
5
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
V+ TVI
16 out, 12:31
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
Ontem às 13:18
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo
Secret Story
Ontem às 11:08
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
Ontem às 17:03
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
Dois às 10
Ontem às 12:20
O país apaixonou-se por elas. Saiba o que é feito das mulheres portuguesas mais bonitas dos anos 90
V+ TVI
Ontem às 15:51
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
Ontem às 14:00
TVI PLAYER
Marisa acerta no segredo de Fábio em conversa com Liliana: «Já me envolvi com uma concorrente da casa»
Secret Story
Há 1h e 46min
Marta Cardoso explica ao pormenor o que se passou na noite quente de Fábio e Liliana
Secret Story
Há 53 min
Secret Story - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Secret Story 9 - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:10
Concorrentes gozam com noite atrevida de Liliana e Fábio
Secret Story
Há 57 min
Leandro acredita saber o segredo de Fábio, mas acaba a baralhar Liliana
Secret Story
Há 1h e 39min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 18 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 18 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 17 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Laura incrédula com vídeo de Óscar a apreender droga
A Protegida
Ontem às 23:35
Boas notícias em «A Protegida»: Há um dador compatível com Paz
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: JD mostra prova, que vai mudar tudo, a Laura
A Protegida
Ontem às 23:30
Mais
NOVELAS
Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?
Novelas
Ontem às 09:55
«Terra Forte»: A história de amor de Flor e Sammy vai mexer com a vida de muitos
Novelas
Ontem às 13:18
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
16 out, 13:10
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
Ontem às 14:00
Últimos episódios A Fazenda: Alba parte em lágrimas ao decidir que encerrou a sua história com Duarte
Novelas
Ontem às 08:59