Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Especial - 19 de dezembro de 2025
Ontem às 21:40
Com Nuno Eiró
Mais Vistos
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»
Secret Story
Ontem às 11:49
1
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»
Secret Story
17 dez, 09:53
2
David Carreira e Carolina Carvalho despedem-se de Portugal
V+ TVI
Ontem às 13:30
3
Famoso ator português internado e sem a família para cuidar dele no momento da alta do hospital
V+ TVI
18 dez, 11:30
4
«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida
Novelas
16 dez, 16:36
5
Inesperado: Vencedor do Secret Story 1 tem encontro especial com Goucha
Secret Story
Ontem às 20:10
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»
Secret Story
Ontem às 13:06
Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal
Novelas
Ontem às 11:42
Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal
Dois às 10
Ontem às 09:30
"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda
Novelas
Ontem às 10:08
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»
Secret Story
Ontem às 15:26
Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável
Novelas
Ontem às 10:12
TVI PLAYER
Prepare os lenços: Esta foi a mensagem de voz amorosa que Pedro e Marisa receberam dos filhos
Secret Story
Ontem às 22:06
Última Hora - 9 feridos em ataque à faca
TVI - Em cima da hora
Ontem às 14:26
Secret Story - Extra - 19 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida - 19 de dezembro - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:17
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:40
A Protegida - JD está de volta ao Turismo Rural
A Protegida
Ontem às 23:10
A ACONTECER
Diário da Manhã - 20 de dezembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 20 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 19 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: JD vê Mariana pela primeira vez desde o acidente
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: Mariana ouve a voz de JD pela primeira vez em dois anos
A Protegida
Ontem às 23:52
A Protegida: Óscar e Isabel bombardeiam JD com informação e fotografias antigas
A Protegida
Ontem às 23:51
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
18 dez, 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
17 dez, 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
18 dez, 16:04
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
18 dez, 15:46
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
18 dez, 15:45
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
18 dez, 09:40