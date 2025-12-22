Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Secret Story - Especial - 22 de dezembro de 2025

Ontem às 22:00
Secret Story - Especial - 22 de dezembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

Expulsão de Fábio

Dois às 10
Ontem às 12:27
1

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 12:36
2

Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Dois às 10
Há 2h e 51min
3

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Secret Story
Ontem às 16:21
4

Fábio

Dois às 10
Ontem às 09:15
5

As imagens do novo visual de Dylan

Secret Story
4 dez, 14:37
6
EM DESTAQUE

Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Dois às 10
Ontem às 15:36

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
Há 57 min

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Secret Story
Ontem às 20:07

Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 12:36

Nuno Markl sofre segundo AVC. A notícia foi avançada pelo "V+ Fama"

V+ TVI
Ontem às 13:32

Vem aí em «Terra Forte»: Revelamos toda a verdade sobre o 'acidente' de Vivi

Novelas
Há 2h e 41min

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 22 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana

Secret Story
Ontem às 21:23

A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada

A Protegida
Ontem às 23:30

Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã

Secret Story
Há 1h e 13min

Secret Story - Especial - 22 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 22:00

Dois às 10 - Primeira entrevista de Fábio após ser expulso do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 09:50
A ACONTECER

Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»

Dois às 10
Há 6 min

Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»

Dois às 10
Há 13 min

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Há 15 min

Miss Universo ganhou concurso depois de membro da organização a ter chamado 'burra'

Dois às 10
Há 57 min

Miss Universo Portugal: «Estava extremamente preocupada com o que iam dizer do meu corpo»

Dois às 10
Há 59 min

Miss Universo Portugal 'esconde' história impressionante: «Um sem-abrigo ajudou a minha família quando nós passámos fome»

Dois às 10
Há 1h e 3min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Relação de Maria de Fátima e Cobra é descoberta?

Novelas
Ontem às 09:32

Exclusivo «A Protegida»: Jorge finge que morre

Novelas
Ontem às 11:03

Depois de Nuno Markl, ator muito acarinhado sofre AVC

Novelas
Ontem às 10:06

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Novelas
Ontem às 14:32

Aos 50 anos, atriz que marcou uma geração mostra-se radiante e em plena forma

Novelas
Ontem às 17:01

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria pede favor bombástico e impensável a Sammy

Novelas
Ontem às 10:40