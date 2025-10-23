Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story - Especial - 23 de outubro de 2025

Ontem às 21:55
Secret Story - Especial - 23 de outubro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

Dois às 10
Ontem às 16:45
1

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
2

As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime

V+ TVI
Ontem às 11:24
3

Famosa atriz portuguesa morre aos 50 anos

V+ TVI
Há 1h e 51min
4

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Secret Story
Ontem às 12:18
5

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Ontem às 10:15
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Um ano sem Marco Paulo: Herdeiro, Dudu Ferreira, recorda-o com gesto comovente

Secret Story
Há 44 min

«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

Dois às 10
Ontem às 16:45

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Novelas
Há 40 min

«Sim, ele vai responder pelo crime»: medida extrema aplicada ao adolescente que matou a mãe em Vagos

V+ TVI
Há 42 min

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Ontem às 10:15

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Há 2h e 4min

TVI PLAYER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:44

Secret Story - Extra - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:30

Secret Story - Especial - 23 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:55

Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?»

Secret Story
Hoje às 02:44

Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 09:50

A Protegida: Isabel vê a maior assombração da sua vida

A Protegida
Ontem às 23:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cláudio Ramos anuncia gala única do «Secret Story 9» no próximo domingo

Dois às 10
Há 50 min

Panelo condena Vera e ex-concorrentes que a apoiaram: «Repudio»

Dois às 10
Há 1h e 0min

Jéssica Vieira condena atitudes de Bruno: «Vai ditar o fim dele»

Dois às 10
Há 1h e 6min

Rita Almeida sobre Inês: «A Inês tem sido sonsa neste programa»

Dois às 10
Há 1h e 9min

Rita Almeida sobre Liliana: «Desde que se esquece do Zé que demonstra que é egoísta»

Dois às 10
Há 1h e 11min

Cláudio Ramos sobre atitude de Liliana com Fábio: «Que moral tem a Liliana?»

Dois às 10
Há 1h e 12min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Novelas
Há 2h e 34min

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Novelas
Há 1h e 8min

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Novelas
Ontem às 18:21

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Novelas
Ontem às 18:32

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Novelas
Ontem às 19:10

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Há 2h e 4min