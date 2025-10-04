TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025
Ontem às 23:30
Com Marta Cardoso
Mais Vistos
Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem
Dois às 10
1 out, 09:04
1
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
2
02:36
Fábio e Liliana juntinhos em noite de cinema. Mas são as mãos de Sandro que dão que falar
Secret Story
Ontem às 23:50
3
Alerta! Cristina Ferreira dá novidade sobre Liliana e Fábio: «Na gala, hoje, há...»
Secret Story
Há 2h e 10min
4
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega
Secret Story
1 out, 11:11
5
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
29 set, 11:04
6
EM DESTAQUE
O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro
Ontem às 19:57
Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio
Ontem às 19:38
Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu
Dois às 10
3 out, 18:02
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
3 out, 15:32
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
3 out, 15:16
«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre
Novelas
3 out, 13:01
TVI PLAYER
Liliana não resiste a toque de Fábio: «Prometi a mim mesma que me ia afastar de ti»
Secret Story
Hoje às 11:28
É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro
Momento certo
Ontem às 19:55
Secret Story - Diário - 4 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:45
Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas
Momento certo
Ontem às 19:59
Mimos, beijos e abraços: Liliana e Fábio inseparáveis
Secret Story
Hoje às 11:26
A ACONTECER
TVI Jornal - 5 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 5 de outubro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Hoje às 12:10
Em Família - 5 de Outubro de 2025
Em Família
Hoje às 11:20
Missa - Capela do Externato Nossa Senhora do Rosário - 05 de outubro de 2025
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 05 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
3 out, 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
3 out, 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
2 out, 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
2 out, 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
2 out, 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
3 out, 09:45