Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025
Ontem às 23:55
Com Marta Cardoso
Mais Vistos
03:18
Inédito. Pedro Jorge aborda Marisa: «A tua postura corporal diz tudo»
Secret Story
Hoje às 09:39
Todos os portugueses o conhecem, mas agora surge irreconhecível
V+ TVI
Ontem às 16:10
Famoso cantor português vai mesmo para a prisão. Este é o vídeo que o condenou
Dois às 10
Ontem às 12:25
Ruben Aguiar na SELFIE
22 mai 2023, 16:25
Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer
Dois às 10
6 nov, 14:00
03:44
Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos
Secret Story
Hoje às 08:55
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
De Miss Portugal a estrela de TV: o percurso inspirador de uma mulher que nunca desistiu
V+ TVI
Ontem às 12:02
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality
Secret Story
Ontem às 12:02
Simone engravidou aos 15 anos. Os pais souberam através de uma terceira pessoa: «Passou de criança a mulher»
Dois às 10
Ontem às 13:52
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
Ontem às 12:59
Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Avião mistério sobrevoa a casa: «Deu para esclarecer muita coisa»
Secret Story
Há 49 min
Márcia faz revelação íntima em direto que deixa todos boquiabertos
Secret Story
Hoje às 08:55
Eles já não escondem. Inês e Dylan surpreendem com gesto inesperado
Secret Story
Há 51 min
Concorrentes arrasam Liliana e não poupam nas palavras: «Lambona»
Secret Story
Há 1h e 48min
Leandro não perdoa: «Raquel precisas de ajuda para fazer as malas?»
Secret Story
Há 1h e 27min
A ACONTECER
Diário da Manhã - 08 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 08 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
A Protegida: A emocionante homenagem de Margarida a Benedita
A Protegida
Ontem às 23:55
Secret Story - Extra - 07 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Mariana avisa Virgílio: «A avó queria que o tio regressasse aos narcóticos anónimos»
A Protegida
Ontem às 23:53
A Protegida: JD entregou a amostra de ADN de Jorge à polícia
A Protegida
Ontem às 23:52
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?
Novelas
Ontem às 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?
Novelas
Ontem às 09:59
«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde
Novelas
Ontem às 11:20
Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»
Novelas
Ontem às 12:59
Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses
Novelas
6 nov, 16:43
Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita
Novelas
Ontem às 10:09