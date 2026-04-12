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Secret Story - Extra - 12 de abril de 2026

Ontem às 21:30
Secret Story - Extra - 12 de abril de 2026 - TVI

Com Cristina Ferreira.

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