Secret Story - Extra - 15 de outubro de 2025
Hoje às 00:05
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'
Secret Story
Há 2h e 25min
1
Antes e depois impressionante: Concorrente do Secret Story 9 está totalmente diferente
Secret Story
27 set, 16:39
2
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
Hoje às 13:10
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
4
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
13 out, 16:00
5
01:20
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
Secret Story
Hoje às 11:49
6
EM DESTAQUE
Ranking de Popularidade surpreende: Há dois concorrentes (e bem amigos) em 'queda livre'
Secret Story
Há 2h e 25min
Carla ia receber o transplante que lhe mudava a vida quando ouviu o pior diagnóstico: «Pensei que seria o meu fim»
Dois às 10
Há 3h e 51min
«Pára de crescer, meu pequenino»: Pedro Bianchi Prata comove fãs com vídeo viral do filho
Novelas
Há 2h e 27min
O dia do parto tornou-se num pesadelo: «Vi a minha filha ser retirada num lençol branco»
Dois às 10
Hoje às 12:20
Novo projeto: Daniela Santos surpreende ao lado de nome conhecido da música portuguesa
Secret Story
Hoje às 14:29
Portuguesa que poucos conhecem torna-se notícia mundial. E é pelos melhores motivos
V+ TVI
Há 2h e 49min
TVI PLAYER
Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque
Secret Story
Há 47 min
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»
Secret Story
Há 1h e 34min
Dylan e Ana acreditam que Liliana tem medo da vida fora da casa: «Ela sabe que lá fora está mal para a família»
Secret Story
Há 1h e 0min
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»
Secret Story
Há 1h e 13min
Beijos «proibidos»: A química incontrolável entre Marisa e Pedro Jorge
Secret Story
Há 2h e 27min
Marisa e Pedro Jorge derretem corações no “Secret Story 9”: veja os momentos mais românticos do casal
Secret Story
Há 34 min
A ACONTECER
Despejo familiar: Filho quer padrasto fora da casa que herdou dos pais
A Sentença
Há 2h e 15min
Beijos «proibidos»: A química incontrolável entre Marisa e Pedro Jorge
Secret Story
Há 2h e 27min
TVI - Em cima da hora - 16 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 16 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros
Dois às 10
Hoje às 12:57
Agredida pelo ex-companheiro no centro de Lisboa, mulher pede às autoridades para não o prenderem
Dois às 10
Hoje às 12:37
NOVELAS
Últimos episódios «A Fazenda»: Alba monta uma armadilha a Duarte e a polícia apanha-o
Novelas
Hoje às 09:34
«Terra Forte»: Sammy, a personagem de José Fidalgo, vive um grande dilema na sua vida
Novelas
Hoje às 11:02
Aponte na agenda: dia 20 de outubro, estreia «Terra Forte» e é o último episódio de «A Fazenda»
Novelas
14 out, 09:41
Inês Aguiar vive momento de cumplicidade com alguém bem especial. E, já é assunto
Novelas
Hoje às 13:10
«Vou fazer queixa»: Bárbara Norton de Matos alvo de ameaças após assalto
Novelas
Hoje às 12:53
Últimos episódios «A Fazenda»: A reação de Talu ao descobrir que Zuri inventou a gravidez
Novelas
Hoje às 08:56