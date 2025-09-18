TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025
Hoje às 00:00
Com Marta Cardoso.
Mais Vistos
O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.
V+ TVI
Há 2h e 27min
1
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui
Secret Story
Há 2h e 27min
2
Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story
Secret Story
15 set, 12:16
3
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
Dois às 10
16 set, 17:00
4
Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes
V+ TVI
Ontem às 10:47
5
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
V+ TVI
16 set, 12:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui
Secret Story
Há 2h e 27min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida
Novelas
Há 3h e 21min
Os botões metálicos das calças de ganga têm um propósito que quase ninguém conhece
Dois às 10
Ontem às 17:00
Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»
Novelas
Há 2h e 37min
Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio
Secret Story
Ontem às 21:33
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
V+ TVI
Ontem às 09:22
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Desesperada e com medo, Anita pede ajuda a Mónica
A Protegida
Ontem às 23:30
Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração
Secret Story
Há 1h e 59min
A Fazenda: Alex aparece à porta de Júlia com uma revelação estrondosa
A Fazenda
Ontem às 22:25
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
Dois às 10
Ontem às 12:09
Secret Story - Diário - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
Mais no TVI Player
A ACONTECER
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
Dois às 10
Há 18 min
Viriato Quintela atribui alcunha a Catarina Miranda
Dois às 10
Há 18 min
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
Dois às 10
Há 21 min
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
Dois às 10
Há 22 min
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela: «Não gostei, tenho que te dizer…»
Dois às 10
Há 30 min
Cláudio Ramos recorda atitudes de Viriato Quintela: «Pareceram-me machistas»
Dois às 10
Há 31 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?
Novelas
Ontem às 10:28
Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem
Novelas
Ontem às 10:57
Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»
Novelas
Ontem às 10:12
Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»
Novelas
Ontem às 09:45
Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida
Novelas
Ontem às 09:34
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?
Novelas
Ontem às 08:33