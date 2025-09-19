Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025

Hoje às 00:00
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025 - TVI

Com Marta Cardoso.

Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor

V+ TVI
Ontem às 15:05
1

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Secret Story
Ontem às 18:39
2

Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Big Brother
15 jun, 18:22
3

Casei com um milionário: “Aquilo que mais me fascinou nele não foi o dinheiro”

V+ TVI
Ontem às 10:09
4
01:11

Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais

Secret Story
Hoje às 00:23
5

Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos

V+ TVI
16 set, 12:56
6
Hoje às 00:23

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Secret Story
Ontem às 16:18

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Dois às 10
Ontem às 15:38

Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça

Novelas
Há 1h e 59min

Afinal, qual a dica doméstica da empregada de Rebeca Caldeira que acabou por ficar viral?

V+ TVI
Há 1h e 58min

Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet

Secret Story
Ontem às 19:33

Hoje às 00:00

Hoje às 00:23

A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque

A Protegida
Ontem às 23:30

A Fazenda: Eduardo descobre quem tentou matar Mafalda?

A Fazenda
Ontem às 22:25

As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si

Secret Story
Hoje às 00:28

Dylan confronta Bruno Miguel: «Estás em pânico, sem saber o que fazer»

Secret Story
Há 1h e 13min
«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 4 min

Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»

Dois às 10
Há 4 min

Proximidade entre Liliana e Fábio gera polémica: «Ela chora com sentimento de culpa»

Dois às 10
Há 5 min

Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»

Dois às 10
Há 16 min

Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»

Dois às 10
Há 21 min

«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 27 min
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Novelas
Há 2h e 33min

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Novelas
Há 3h e 9min

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Novelas
Há 1h e 12min

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
Há 1h e 58min

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Novelas
Ontem às 09:36

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Novelas
Há 1h e 23min