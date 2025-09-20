Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story - Extra Especial - 20 de setembro de 2025

Ontem às 23:10
Secret Story - Extra Especial - 20 de setembro de 2025 - TVI

Com Marta Cardoso.

Secret Story - Extra Especial - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:10

Secret Story - A Semana - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Liliana senta-se ao pé de Fábio e a cara do concorrente diz tudo

Secret Story
Ontem às 22:56

Secret Story - Diário - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 19:08

Fábio assume sentimentos por Liliana, que está noiva de outro: «Tanto dá como tira. Está a mexer comigo»

Secret Story
Ontem às 22:52

Secret Story - Última Hora - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 17:55
Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1

Há 2h e 50min

Missa - Igreja Matriz do Peso da Régua

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 21 de setembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 21 de setembro de 2025

Vai ou Racha
Hoje às 01:45

Secret Story - A Semana - 20 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Quais os mamíferos que pertencem à ordem dos roedores?

Ora Bolas
Ontem às 23:54
