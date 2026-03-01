Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Ontem às 21:30
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Secret Story
Ontem às 23:42
1
07:01

Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso

Secret Story
Hoje às 00:12
2

O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?

Dois às 10
Há 2h e 8min
3

O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Secret Story
Hoje às 00:19
4

Liliana e Ricky; Liliana Oliveira e Zé Pedro

Secret Story
23 fev, 10:03
5

Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Dois às 10
23 dez 2025, 16:07
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Secret Story
Hoje às 00:12

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Secret Story
Ontem às 23:51

Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo

V+ TVI
27 fev, 11:34

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

Dois às 10
27 fev, 14:22

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
26 fev, 19:01

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
26 fev, 16:02

TVI PLAYER

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:30

Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado

Em Família
28 fev, 20:03

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

Secret Story
Ontem às 23:42

Diogo reage ao segredo de Pedro: «Não és diferente dos outros homens, és como nós»

Secret Story
Hoje às 01:50

Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos

Secret Story
Hoje às 02:27

Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista»

Secret Story
Hoje às 02:40
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Morte de irmão de jornalista da TVI foi notícia em todas as televisões: “Foram 58 dias de muito sofrimento”

Dois às 10
Há 6 min

Após ser elogiado por Cristina Ferreira num cenário devastador, jornalista da TVI dá a conhecer o homem que poucos conhecem

Dois às 10
Há 7 min

Quem sairá do “Secret Story 10” no próximo domingo? Assista aos palpites

Dois às 10
Há 8 min

Adriano Silva Martins critica comentário de Hugo sobre a transexualidade: “Tenho pena”

Dois às 10
Há 14 min

Cristina Ferreira promete juntar concorrentes do “Secret Story 10”: “Vamos fazer por isso”

Dois às 10
Há 19 min

Cristina Ferreira destaca momento da gala do “Secret Story 10”: “Quando uma mãe fala, o país para”

Dois às 10
Há 26 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
27 fev, 09:40

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Novelas
27 fev, 10:28

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Novelas
26 fev, 16:46

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
26 fev, 16:02

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Novelas
27 fev, 09:00