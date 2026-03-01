TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
06:29
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Secret Story
Ontem às 23:42
1
07:01
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
Secret Story
Hoje às 00:12
2
O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?
Dois às 10
Há 2h e 8min
3
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10
Secret Story
Hoje às 00:19
4
Liliana e Ricky; Liliana Oliveira e Zé Pedro
Secret Story
23 fev, 10:03
5
Bruna Gomes e Bernardo Sousa
Dois às 10
23 dez 2025, 16:07
6
EM DESTAQUE
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana
Secret Story
Hoje às 00:12
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro
Secret Story
Ontem às 23:51
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
27 fev, 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
27 fev, 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:30
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
28 fev, 20:03
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Secret Story
Ontem às 23:42
Diogo reage ao segredo de Pedro: «Não és diferente dos outros homens, és como nós»
Secret Story
Hoje às 01:50
Desfeita em lágrimas, Liliana faz gesto romântico para Ricky à frente de todos
Secret Story
Hoje às 02:27
Diana Dora chora desalmadamente por causa das brincadeiras com os rapazes: «Vou ficar mal vista»
Secret Story
Hoje às 02:40
A ACONTECER
Morte de irmão de jornalista da TVI foi notícia em todas as televisões: “Foram 58 dias de muito sofrimento”
Dois às 10
Há 6 min
Após ser elogiado por Cristina Ferreira num cenário devastador, jornalista da TVI dá a conhecer o homem que poucos conhecem
Dois às 10
Há 7 min
Quem sairá do “Secret Story 10” no próximo domingo? Assista aos palpites
Dois às 10
Há 8 min
Adriano Silva Martins critica comentário de Hugo sobre a transexualidade: “Tenho pena”
Dois às 10
Há 14 min
Cristina Ferreira promete juntar concorrentes do “Secret Story 10”: “Vamos fazer por isso”
Dois às 10
Há 19 min
Cristina Ferreira destaca momento da gala do “Secret Story 10”: “Quando uma mãe fala, o país para”
Dois às 10
Há 26 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
27 fev, 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
26 fev, 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
27 fev, 09:00