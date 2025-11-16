Ganhe 5000€ em cartão!
Secret Story - Gala - 16 de novembro de 2025

Ontem às 21:25
Secret Story - Gala - 16 de novembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Que volta de 180 graus: Afonso Leitão surge como nunca o viu. E é "chocante"

Secret Story
Ontem às 19:03
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Secret Story
15 set, 15:59
02:06

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

Secret Story
Hoje às 00:34
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Secret Story
Ontem às 22:42
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Secret Story
18 set, 16:18
Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

Secret Story
Hoje às 00:15
Ana Cristina desfaz-se em elogios a Pedro, mas acaba de boca aberta com o verdadeiro segredo: «Com a Marisa?»

Secret Story
Há 2h e 47min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António

Novelas
Há 2h e 7min

Não foi apenas mais uma reação. Foi assim que Ana Cristina soube que Pedro é casado com Marisa. Veja o vídeo

Dois às 10
Hoje às 08:24

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

Secret Story
Ontem às 23:51

Estamos juntos há 15 anos, mas há uma coisa que escondo do meu marido: «Se ele descobre, não sei como vai reagir»

V+ TVI
Há 1h e 21min

Exclusivo «A Protegida»: Mariana segue uma nova pista e vai em busca de JD

Novelas
Há 2h e 39min

Secret Story - Gala - 16 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

Secret Story
Hoje às 00:34

Marisa e Pedro entre beijos e farpas: «Mudei por ti e por nós»

Secret Story
Há 1h e 27min

Presidenciais 2026: Ventura reage a críticas de Marques Mendes

Jornal Nacional
Ontem às 21:33

Ao pequeno-almoço, Marisa Susana perde a paciência com Pedro: «És mau»

Secret Story
Há 1h e 2min

Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa

Secret Story
Hoje às 00:15
Cláudio Ramos confronta Ana Cristina: «Sentiste que eras mais amiga dela do que ela tua?»

Dois às 10
Há 45 min

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

Dois às 10
Há 46 min

Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»

Dois às 10
Há 53 min

Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»

Dois às 10
Há 53 min

Ana Cristina confessa qual foi a maior surpresa depois de sair da casa: «Eu ainda estou chocada»

Dois às 10
Há 54 min

Se tem entre 18 e 35 anos, é saudável e nunca recebeu transfusões, saiba como pode fazer a diferença na vida desta criança

Dois às 10
Há 1h e 4min
Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Novelas
Ontem às 09:11

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

Novelas
Ontem às 14:28

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Novelas
Ontem às 08:20

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Novelas
Ontem às 16:15

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

Novelas
15 nov, 08:35

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Novelas
Há 3h e 43min