TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Gala - 22 de dezembro de 2025
21 dez, 21:25
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Expulsão de Fábio
Dois às 10
Ontem às 12:27
1
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
2
Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer
Dois às 10
Há 3h e 23min
3
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Secret Story
Ontem às 16:21
4
Fábio
Dois às 10
Ontem às 09:15
5
As imagens do novo visual de Dylan
Secret Story
4 dez, 14:37
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê
Dois às 10
Ontem às 15:36
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 29min
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»
Secret Story
Ontem às 20:07
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
Nuno Markl sofre segundo AVC. A notícia foi avançada pelo "V+ Fama"
V+ TVI
Ontem às 13:32
Vem aí em «Terra Forte»: Revelamos toda a verdade sobre o 'acidente' de Vivi
Novelas
Há 3h e 13min
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada
A Protegida
Ontem às 23:30
Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana
Secret Story
Ontem às 21:23
Secret Story - Gala - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
21 dez, 21:25
Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã
Secret Story
Há 1h e 45min
Secret Story - Especial - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 22:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»
Dois às 10
Há 15 min
Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»
Dois às 10
Há 16 min
Dinis pôs termo a vida aos 16 anos depois de mandar e-mail de despedida: «Pediu desculpa»
Dois às 10
Há 19 min
Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã
Dois às 10
Há 22 min
Dinis pôs termo à vida aos 16 anos: «Não conseguimos encontrar uma razão»
Dois às 10
Há 30 min
Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»
Dois às 10
Há 38 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 29min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD
Novelas
Há 2h e 6min
Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho
Novelas
Ontem às 16:45
O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey
Novelas
Ontem às 14:32
Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante
Novelas
Ontem às 15:25
Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?
Novelas
Há 2h e 38min