TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Gala - 8 de março de 2026
Ontem às 21:35
Com Cristina Ferreira.
Mais Vistos
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
Secret Story
7 mar, 16:26
1
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
2
Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público
Secret Story
Ontem às 23:56
3
Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10
Secret Story
Hoje às 00:21
4
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
5
07:12
Frase de Liliana gera o caos: Norberto levanta-se e, fora de si, Liliana faz o mesmo: «O meu marido aqui…»
Secret Story
Hoje às 01:24
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10
Secret Story
Hoje às 00:21
Vem aí «Amor à prova»: Cris quer Nico na sua vida e Sara sente-se enganada
Novelas
Há 1h e 12min
Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"
Dois às 10
Há 12 min
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Secret Story
Hoje às 00:08
Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz
Dois às 10
6 mar, 16:00
Todos as conhecem por Pimpinha e Isaurinha. Mas esses não são os nomes verdadeiros das filhas de Cinha Jardim
V+ TVI
Há 1h e 12min
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 8 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Ana acusa Ricardo João de «rebaixar os outros» e ele atinge o limite: «Vou embora agora, é oficial»
Secret Story
Hoje às 01:35
Sara confessa que beijou Hugo: «Dei um à descarada, mas sim gostei»
Secret Story
Há 49 min
Manhã quente entre Sara e Hugo: Concorrentes mais íntimos do que nunca
Secret Story
Há 1h e 47min
Liliana desabafa: «Estou a chegar ao meu limite aqui»
Secret Story
Há 1h e 26min
A Protegida - Gonçalo fala demais e deixa JD em pânico
A Protegida
Ontem às 00:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Pais de Rodrigo acreditam no impossível e lançam pedido de ajuda: «Ainda vai conseguir muitas coisas»
Dois às 10
Há 10 min
O destino roubado ao pequeno Rodrigo - Perdeu a marcha, mas os amigos não o deixam para trás: «Passou a jogar à baliza»
Dois às 10
Há 11 min
«A doença não espera»: Pais de Rodrigo temem o pior e lançam apelo desesperado no «Dois às 10»
Dois às 10
Há 17 min
A luta de Rodrigo: aos 8 anos deixou de andar após suspensão de medicamento
Dois às 10
Há 19 min
Pedro comenta momento de tensão dentro da Casa: «Não achei piada, nem graça nenhuma!»
Dois às 10
Há 30 min
As palavras emocionates de Cristina Ferreira para Pedro: «Tu vais ser uma ajuda para muita gente.»
Dois às 10
Há 30 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor pede o divórcio a Luz
Novelas
5 mar, 09:04
Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre segredo explosivo e tenta provar que Vivi não é culpada
Novelas
6 mar, 10:50
“É tão bom, mãe”: Sara Prata emociona ao mostrar momento inesquecível ao lado da filha
Novelas
6 mar, 16:44
Ana Guiomar faz revelação sobre novo projeto: «Quase a estrear»
Novelas
6 mar, 15:09
Vem aí em «Amor à Prova»: Alice ganha coragem para contar a Nico que é adotado
Novelas
6 mar, 09:59
“A luz ao fundo do túnel”: Diogo Amaral quebra o silêncio após dias de angústia e incerteza
Novelas
6 mar, 10:56