Secret Story - Gala Final - 31 de dezembro de 2025
Ontem às 21:30
Com Cristina Ferreira.
04:22
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Secret Story
Hoje às 01:08
1
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
Hoje às 01:02
2
Era das mulheres mais bonitas dos anos 2000 e o seu casamento foi um dos mais mediáticos. Agora, volta à TVI com a 1.ª Companhia
V+ TVI
Ontem às 15:34
3
02:57
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
Secret Story
Ontem às 23:27
4
03:20
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
Secret Story
Ontem às 23:57
5
Os portugueses viram-na transformar-se numa linda mulher, através da TVI. Hoje tem um novo estilo de vida e inspira outros a fazerem o mesmo
V+ TVI
30 dez, 12:34
6
Gritos e aplausos! Este é o grande vencedor do Secret Story 9
Secret Story
Hoje às 00:49
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
Secret Story
Ontem às 23:27
Estas são as cores que não deve usar na passagem de ano, segundo o feng shui
V+ TVI
Ontem às 13:23
Vem aí em «Terra Forte»: Susette ouve confissão de Sammy e vê chance de eliminar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:25
No último dia de 2025, Ruy de Carvalho faz um pedido comovente
Novelas
Ontem às 09:40
Vai ter um castelo, hotel e mais de 40 atrações: eis o parque temático que vai fazer frente à Disneyland
Dois às 10
30 dez, 17:00
Este foi o gesto de Marisa após a vitória de Pedro. O momento romântico do casal comove qualquer um
Secret Story
Hoje às 01:08
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»
Secret Story
Ontem às 23:57
«Eu não gostei da…»: Flávio Furtado tem opinião polémica sobre Pedro
Secret Story
Hoje às 00:47
Todas as reações: Este é o grande vencedor com 58% dos votos
Secret Story
Hoje às 00:54
Na grande final, como está a relação de Pedro e Marisa? Concorrente esclarece tudo: «Lá fora resolvemos...»
Secret Story
Ontem às 21:53
Diário da Manhã - 1 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 1 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 01:45
Vai ou Racha - 31 de dezembro de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 00:55
Secret Story - Gala Final - 31 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Secret Story - Diário - 31 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:05
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra quer arruinar a vida de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:00
Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo
Novelas
29 dez, 15:42
Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»
Novelas
Ontem às 12:23
Carlos Areia quebra o silêncio sobre o seu estado de saúde: «Semanas de dor, de incerteza»
Novelas
Ontem às 10:31
Jessica Athayde faz desabafo sobre tema polémico: «Sempre achei profundamente inútil»
Novelas
Ontem às 11:28
Exclusivo «A Protegida»: JD descobre que é irmão de Mónica e afasta-se dela
Novelas
Ontem às 09:41