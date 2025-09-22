Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 1h e 35min

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 2h e 23min

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Há 3h e 26min

A Sentença - Gravação automática

A Sentença
Há 3h e 41min

TVI - Em cima da hora - 22 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 22 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Antes de morrer, Tiago disse aos filhos: «O papá vai fazer tudo para ficar bem, mas também pode ter que ir para o céu»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Filho lê texto no funeral do pai e emociona todos: «Quando eu nasci, senti o verdadeiro amor de pai»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Após diagnóstico de cancro, Joana perdeu o marido numa semana: «Ainda disse que eu era a mulher da vida dele»

Dois às 10
Hoje às 11:42

Uma semana depois da estreia, Bruno Miguel aponta o possível vencedor do «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:35

Bruno Miguel sobre a proximidade de Fábio e Liliana: «No lugar do Fábio, nunca teria a abordagem que ele está a ter»

Dois às 10
Hoje às 11:32

Bruno Miguel comenta a polémica em torno de Liliana e Fábio: «Não ia gostar de estar a ver as imagens»

Dois às 10
Hoje às 11:31

Mais Vistos

Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»

Dois às 10
Hoje às 11:28
1

Bruno Miguel no Dois às 10

Dois às 10
Hoje às 11:25
2

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Secret Story
Hoje às 12:57
3

Pedro Benevides partilha novas fotografias da mulher: "casalinho maravilha"

V+ TVI
Hoje às 09:32
4

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Secret Story
18 set, 16:18
5
06:28

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

Secret Story
Hoje às 15:02
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

Secret Story
Hoje às 12:57

Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite

Dois às 10
Hoje às 16:00

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Novelas
Hoje às 15:53

Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos

Novelas
Hoje às 11:10

"Envolvi-me com o meu enteado. Ele tem 27 anos e eu 46"

V+ TVI
Hoje às 15:20

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível

Secret Story
Hoje às 12:44

TVI PLAYER

Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade

Secret Story
Há 53 min

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 2h e 23min

Bruna e Sandro sem papas na língua insurgem-se contra Fábio

Secret Story
Há 1h e 5min

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 1h e 35min

Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal

Secret Story
Hoje às 00:32
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 1h e 35min

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 2h e 23min

Soma e segue - Gravação automática

Soma e segue
Há 3h e 26min

A Sentença - Gravação automática

A Sentença
Há 3h e 41min

TVI - Em cima da hora - 22 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 22 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58
Mais

NOVELAS

O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

Novelas
Hoje às 09:55

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

Novelas
Ontem às 14:11

Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»

Novelas
Hoje às 13:41

Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio

Novelas
20 set, 11:00

Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»

Novelas
Hoje às 14:47

Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri

Novelas
Ontem às 11:02