TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Secret Story - Última Hora - 10 de março de 2026
Ontem às 17:40
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Este é o segredo de Diana Dora. E é dos mais chocantes
Secret Story
Ontem às 22:25
1
Conheça Siara Holanda, mulher de Rui Bandeira
2 fev, 11:46
2
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
Dois às 10
Ontem às 15:00
3
Última hora: Esta concorrente foi expulsa do Secret Story. As reações foram de choque
Secret Story
Ontem às 22:17
4
Beatriz Frazão despede-se da mãe, a dias desta completar 54 anos de vida
V+ TVI
9 mar, 11:30
5
É assim que Sofia Sá da Bandeira está aos 62 anos
V+ TVI
Ontem às 17:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Depois dos beijos com Hugo, Sara descobre relação fora da casa e promete: «Vou bater de frente sem dó nem piedade»
Secret Story
Ontem às 13:30
Matilde Breyner partilha momento hilariante e reação de Cristina Ferreira destaca-se
Novelas
Ontem às 15:09
Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"
Dois às 10
Ontem às 15:00
Tem estado "desaparecida", mas foi uma das portuguesas mais bonitas da televisão dos anos 90
V+ TVI
Ontem às 17:26
«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos
Novelas
Ontem às 16:21
"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo
Dois às 10
Ontem às 11:00
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 11 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:14
Terra Forte: Há novidades sobre o estado de saúde de Nico
Amor à Prova
Ontem às 22:25
"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa
Diário da Manhã
Há 1h e 59min
Secret Story - Especial - 10 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Terra Forte: Buscas por Vivi e Marcus terminam em acidente
Terra Forte
Ontem às 23:15
A correr para os braços de Cristina Ferreira: Esta foi a saída de Diana Dora do Secret Story 10
Secret Story
Ontem às 22:24
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Autores: Convidado Pedro Lamares
Autores
Hoje às 01:35
Secret Story - Extra - 11 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:14
Terra Forte: Maria de Fátima abre o coração e partilha aquilo que sempre mais invejou em Flor
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Buscas por Vivi e Marcus terminam em acidente
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Glória e Babi já sabem a localização de Vivi e Marcus
Terra Forte
Ontem às 23:52
Terra Forte: O passado que traumatizou Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:51
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Ana e André beijam-se
Novelas
Ontem às 09:01
Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge de Marcus pela floresta
Novelas
Ontem às 11:36
Vem aí «Amor à prova»: Simone entrega demissão e expõe plano de Amália
Novelas
Ontem às 11:18
«Um sonho tornado realidade»: Helena Isabel realiza um dos seus maiores desejos
Novelas
Ontem às 16:21
Vem aí «Amor à prova»: Tomás empurra Alice e ela acaba em lágrimas
Novelas
Ontem às 10:13
“Isto é real?”: Vídeo de Matilde Breyner está a chocar o país
Novelas
Ontem às 15:49