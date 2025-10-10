Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Secret Story - Última Hora - 10 de outubro de 2025

Ontem às 17:55
Secret Story - Última Hora - 10 de outubro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró

Mais Vistos

Lembra-se do Tiago, dos Morangos com Açúcar 1? Hoje vive fora de Portugal e ganha prémios internacionais

V+ TVI
9 out, 11:19
1

«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira

V+ TVI
9 out, 15:54
2

É ator, brasileiro e bastante mais novo. Kina apresenta oficialmente o namorado na TV

V+ TVI
9 out, 17:03
3

Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

Dois às 10
8 out, 17:00
4

Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
9 set, 12:51
5
05:36

Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento

Secret Story
Ontem às 16:26
6
EM DESTAQUE

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Secret Story
Ontem às 12:04

Irmão de ator da TVI foi diagnosticado com leucemia: «É um buraco que se abre na terra»

Dois às 10
Ontem às 12:07

Vem aí em «A Protegida»: Mariana morre de vergonha com gesto de Jorge

Novelas
Ontem às 11:02

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Dois às 10
Ontem às 15:00

Esta é a aldeia portuguesa que já ficou viral e que muitos portugueses não conhecem

V+ TVI
Ontem às 14:25

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Secret Story
Ontem às 11:16

TVI PLAYER

Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»

Secret Story
Há 1h e 52min

Secret Story 9 - Extra - 10 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:05

Secret Story - Última Hora - 10 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 17:55

Marisa impõe os seus limites e esclarece de forma direta o assunto que domina a casa

Secret Story
Ontem às 17:23

Tenso! Rui acusa Mariana: «Faltaste ao respeito»

Secret Story
Há 1h e 54min

Marisa desaba em lágrimas

Secret Story
Ontem às 16:24
A ACONTECER

A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram

A Protegida
Há 1h e 19min

«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»

A Protegida
Há 1h e 24min

Óscar deixa Laura sem jeito: «Quando é que vai admitir que eu não sou só um impulso?»

A Protegida
Há 1h e 29min

A Protegida: Gina e Gonçalo estão um caco após noite apocalíptica 

A Protegida
Há 1h e 34min

A Fazenda: Zuri fica completamente atormentada com o que vê 

A Fazenda
Há 2h e 14min

A Fazenda: Júlia fica em pânico ao ver um homem entrar-lhe em casa por causa de Alex

A Fazenda
Há 2h e 19min
NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

Novelas
Ontem às 08:16

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

Novelas
Ontem às 09:55

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

Novelas
Ontem às 10:57

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Novelas
9 out, 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Novelas
Ontem às 09:33