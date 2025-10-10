TVI PLAYER
Secret Story - Última Hora - 10 de outubro de 2025
Ontem às 17:55
Com Nuno Eiró
Mais Vistos
Lembra-se do Tiago, dos Morangos com Açúcar 1? Hoje vive fora de Portugal e ganha prémios internacionais
V+ TVI
9 out, 11:19
1
«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira
V+ TVI
9 out, 15:54
2
É ator, brasileiro e bastante mais novo. Kina apresenta oficialmente o namorado na TV
V+ TVI
9 out, 17:03
3
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
Dois às 10
8 out, 17:00
4
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
9 set, 12:51
5
05:36
Brincadeira dos ovos deu mau resultado! As imagens do momento
Secret Story
Ontem às 16:26
6
EM DESTAQUE
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal
Secret Story
Ontem às 12:04
Irmão de ator da TVI foi diagnosticado com leucemia: «É um buraco que se abre na terra»
Dois às 10
Ontem às 12:07
Vem aí em «A Protegida»: Mariana morre de vergonha com gesto de Jorge
Novelas
Ontem às 11:02
Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas
Dois às 10
Ontem às 15:00
Esta é a aldeia portuguesa que já ficou viral e que muitos portugueses não conhecem
V+ TVI
Ontem às 14:25
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo
Secret Story
Ontem às 11:16
TVI PLAYER
Rui passa-se com Mariana: «Não me apontas o dedo»
Secret Story
Há 1h e 52min
Secret Story 9 - Extra - 10 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:05
Secret Story - Última Hora - 10 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 17:55
Marisa impõe os seus limites e esclarece de forma direta o assunto que domina a casa
Secret Story
Ontem às 17:23
Tenso! Rui acusa Mariana: «Faltaste ao respeito»
Secret Story
Há 1h e 54min
Marisa desaba em lágrimas
Secret Story
Ontem às 16:24
A ACONTECER
A Protegida: Duarte tem provas que Gina e Gonçalo se envolveram
A Protegida
Há 1h e 19min
«A Protegida» - «Eu conheço a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel Nóbrega»
A Protegida
Há 1h e 24min
Óscar deixa Laura sem jeito: «Quando é que vai admitir que eu não sou só um impulso?»
A Protegida
Há 1h e 29min
A Protegida: Gina e Gonçalo estão um caco após noite apocalíptica
A Protegida
Há 1h e 34min
A Fazenda: Zuri fica completamente atormentada com o que vê
A Fazenda
Há 2h e 14min
A Fazenda: Júlia fica em pânico ao ver um homem entrar-lhe em casa por causa de Alex
A Fazenda
Há 2h e 19min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia
Novelas
Ontem às 08:16
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras
Novelas
Ontem às 09:55
Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava
Novelas
Ontem às 10:57
«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar
Novelas
9 out, 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
Ontem às 09:33