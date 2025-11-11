Ganhe 5000€ em cartão!
Secret Story - Última Hora - 11 de novembro de 2025

Ontem às 17:55
Secret Story - Última Hora - 11 de novembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»

Novelas
10 nov, 12:26
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
01:00

Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa

Secret Story
Ontem às 22:35
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório

V+ TVI
Ontem às 16:12
Já sabemos quem é. Revelada a identidade da mulher com quem Daniel Gregório foi 'apanhado' a trair Liliana Filipa

V+ TVI
Ontem às 18:03
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»

Dois às 10
Ontem às 13:03
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Secret Story
Há 1h e 58min

Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui

2 nov, 22:44

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Novelas
Há 1h e 22min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Novelas
Há 1h e 44min

Aos 86 anos, Maria Adelaide comove todos: «O meu marido e o meu pai morreram os dois na mesma semana»

Dois às 10
Há 1h e 13min

Quitéria desabafa sobre a filha: «Nunca me chamou de mãe, foi uma infelicidade que tivemos»

Dois às 10
Há 1h e 33min

Secret Story - Extra - 11 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril

TVI Jornal
Ontem às 13:36

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

Secret Story
Hoje às 02:00

A Protegida: Segredo de Mariana e JD é descoberto

A Protegida
Ontem às 23:10

Secret Story - Especial - 11 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Dois às 10 - Entrevista exclusiva com André Ventura

Dois às 10
Ontem às 09:50
O convidado de apenas 7 anos que encantou Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 20 min

O elogio que marcou a manhã - Cristina Ferreira em direto: «És uma miúda incrível!»

Dois às 10
Há 22 min

A irmã que é «segunda mãe» - Luana tem uma ligação única com o irmão Tomás que tem 100% de incapacidade

Dois às 10
Há 23 min

Mãe de Marisa Susana comenta confronto da filha com concorrente: «Nunca pensei que ela fosse ficar amiga dele»

Dois às 10
Há 36 min

Amiga de Marisa Susana afirma: «Ela ainda tem o sonho de se casar!»

Dois às 10
Há 36 min

Mãe de concorrente do Secret Story confessa: «Nunca pensei que ela fosse fazer isto assim!»

Dois às 10
Há 51 min
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu

Novelas
Há 3h e 6min

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

Novelas
Há 2h e 8min

Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas. Mas o que está a chamar à atenção é o anel

Novelas
Ontem às 15:37

“Não vai melhorar, só tende a piorar”: Atriz famosa vive fase assustadora contra problema de saúde da mãe

Novelas
Ontem às 16:12

É uma das jovens atrizes mais bonitas e talentosas de Portugal. E, está a deixar o público rendido

Novelas
Ontem às 17:23

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?

Novelas
10 nov, 09:29