Secret Story - Última Hora - 12 de março de 2026

Ontem às 17:45
Secret Story - Última Hora - 12 de março de 2026 - TVI

Com Nuno Eiró.

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»

Novelas
Ontem às 14:35
Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Novelas
22 fev 2025, 19:31
Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal

V+ TVI
Ontem às 14:45
Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas

V+ TVI
10 nov 2025, 00:00
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Secret Story
Ontem às 16:29
Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

Secret Story
20 mar 2025, 09:56
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Secret Story
Ontem às 22:24

Vem aí «Terra Forte»: Sammy descobre plano obscuro de Maria de Fátima e fica em choque

Novelas
Há 2h e 26min

Filipe Delgado revela o dia em que a sua vida vai mudar. E faltam poucas semanas

Dois às 10
Há 1h e 18min

"É madrinha da minha filha": Cláudio Ramos emociona todo o país com mensagem em direto

Dois às 10
Há 1h e 55min

Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores

Novelas
Ontem às 16:30

Filho mais velho de Pimpinha Jardim já está quase um homem. E é «a cara chapada da mãe»

V+ TVI
Há 1h e 6min

Sessão fotográfica com modelos nuas gera polémica na Madeira

TVI Jornal
Ontem às 14:51

Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone

Amor à Prova
Ontem às 22:40

Secret Story - Extra - 13 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Secret Story - Especial - 12 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

Terra Forte: Marcus conspira com Glória para matar Vivi?

Terra Forte
Ontem às 23:35

Surpreendente! Filipe Delgado revela o que o instrutor da '1ª Companhia' lhe disse após o reality

Dois às 10
Há 3h e 0min
Menina que morreu de cancro usada para peditório falso

Dois às 10
Há 50 min

Isabel venceu a anorexia nervosa: O testemunho real de quem chegou ao fundo do poço e escolheu viver

Dois às 10
Há 1h e 32min

«Comove-me de uma maneira...»: Maria Botelho Moniz revela o que mais a toca nos reality shows

Bom dia Alegria
Há 1h e 41min

"Cheguei aos 38 quilos": Isabel recorda a luta contra a anorexia e o bullying que lhe roubou a infância

Dois às 10
Há 1h e 50min

O diagnóstico inesperado: POTS - Como se vive com uma doença que causa desmaios constantes

Dois às 10
Há 1h e 57min

"Desmaio 7 vezes por dia": O pesadelo de Margarida, a jovem de 27 anos com uma doença sem cura

Dois às 10
Há 2h e 5min
Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis

Novelas
Ontem às 11:10

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu

Novelas
Ontem às 11:07

Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”

Novelas
11 mar, 16:33

Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil

Novelas
11 mar, 16:15

«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»

Novelas
11 mar, 15:48

Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente

Novelas
11 mar, 09:42