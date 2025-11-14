TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story - Última Hora - 14 de novembro de 2025
Ontem às 18:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Reveladas novas imagens do dia em que Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa
Secret Story
Há 3h e 16min
1
Irmão de Daniel Gregório surpreende com vídeo do dia da alegada traição: «O fim não mente»
Secret Story
Há 3h e 14min
2
04:35
Ninguém esperava que eles se declarassem a Marisa e Pedro. E os deixassem em lágrimas
Secret Story
Hoje às 00:08
3
Fomos melhores amigas durante 17 anos. Esta é a razão pela qual deixei de falar com ela
V+ TVI
Ontem às 13:48
4
Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»
Dois às 10
12 nov, 12:15
5
Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz
Novelas
12 nov, 10:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
O presente especial (e super romântico) que Liliana Filipa recebeu após suposta traição de Daniel Gregório
Secret Story
Ontem às 11:44
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas
Secret Story
Ontem às 10:41
Imperdível: Marisa sonha com o segredo de Ana e acerta em cheio
Secret Story
Ontem às 13:16
Vem aí em «Terra Forte»: Traição de Marcus é descoberta
Novelas
Ontem às 11:00
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
12 nov, 09:02
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 14 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Mariana bate em Jorge
A Protegida
Ontem às 23:20
No meio do caos das limpezas, Leandro faz dança sensual... com a vassoura!
Secret Story
Há 1h e 39min
Noite animada: Concorrentes cantam e dançam ao som de Jorge Guerreiro, mas são interrompidos
Secret Story
Ontem às 23:54
Terra Forte: Rosinha acaba o namoro com Dudu
Terra Forte
Ontem às 22:10
Isolados no quarto e aos amassos: O momento romântico entre Liliana e Fábio
Secret Story
Há 44 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 15 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 15 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 14 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Terra Forte- A história trágica de Armando: «Sobreviveu, apenas, o seu neto»
Terra Forte
Ontem às 23:59
Margarida dá uma lição a Mariana: «Há mentiras que valem a pena»
A Protegida
Ontem às 23:59
Jorge é duro com Laura: «Se soubesses o frete que fazia todas as noites para me deitar contigo»
A Protegida
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto
Novelas
Ontem às 09:01
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
13 nov, 09:54
Rita Pereira mostra bastidores de Terra Forte e revela o seu ritual secreto
Novelas
Ontem às 14:59
Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia
Novelas
Ontem às 15:11
«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno
Novelas
Ontem às 15:31
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar
Novelas
13 nov, 11:27